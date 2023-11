Vier Verletzte bei Zusammenstoß zweier Pkw

Die Verletzten wurde nach der Erstversorgung in örtliche Spitäler gebracht.

Unter den Verletzten befinden sich auch zwei Kinder.

Bei einem Autounfall sind am Mittwoch in St. Johann in Tirol (Bezirk Kitzbühel) vier Personen, darunter zwei Kinder, verletzt worden. Die Pkw eines 24-jährigen Bosniers und eines 41-jährigen Österreichers waren auf einer Kreuzung auf der Paß-Thurn-Straße (B161) zusammengestoßen. Die beiden Töchter des 41-Jährigen wurden wie der Lenker selbst verletzt, ebenso der 24-Jährige. Die beiden Minderjährigen und der Bosnier wurden ins örtliche Krankenhaus gebracht.

Der 41-Jährige begab sich selbstständig ins Krankenhaus. Beide Autos wurden durch den Zusammenprall beschädigt. Die B161 war etwas mehr als eine Stunde komplett gesperrt, wodurch erhebliche Staus in beide Richtungen entstanden, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. (APA)