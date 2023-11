Gefängnis-Flucht: Zahl riskanter Ausfahrten zu Ärzten explodiert

Drei Häftlinge sind innerhalb einer Woche in Niederöstereich entkommen. Zufall? Oder steckt ein Systemversagen dahinter? Die Gewerkschaft sieht eine „seltsame Kumulierung“ von Fällen.

„Jeden Tag gibt es hunderte Ausfahrten von Gefängnisinsassen zu Ärzten, in Krankenhäuser oder Ambulatorien. Die Zahl dieser Ausfahrten ist rapide angestiegen. Jede Bewegung im Freien ist ein Risiko.“

Das erklärt der Vorsitzende der Gewerkschaft der Justizwachebeamten Albin Simma am Donnerstag im Gespräch mit der „Presse“ zur jüngsten Flucht eines Schwerverbrechers im Zuge eines Arzt-Besuches.

Dieser sei von zwei Beamten der Einsatzgruppe, einer Sondereinheit der Justizwache, begleitet worden, es sei auch eine Handfessel angelegt gewesen - und er konnte dennoch flüchten. Derartige Vorfälle seien bedauerlich, aber könnten nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Mit der eklatanten Unterbesetzung in der Justizwache habe das weniger zu tun als mit dem Ärztemangel in den Justizanstalten. So sei auch die deutliche Steigerung von medizinisch bedingten Ausfahrten zu erklären.

Der Vize-Gewerkschaftschef der Justizwachebeamten Christian Kircher äußert sich ähnlich, wenn er von einer „seltsamen Kumulierung“ von Fällen spricht. Aber das Grundproblem, der eklatante Personalmangel, das bleibe.

Dabei wird jetzt die Justizwache doch um zehn Planstellen aufgestockt – bei derzeit ungefähr 3300 Mitarbeitern insgesamt. Christian Kircher ist diesbezüglich nicht besonders gut auf seine Chefin, die grüne Justizministerin Alma Zadic, zu sprechen: „Zehn Planstellen, das ist ein Schlag ins Gesicht der Beamten,“ meint der SPÖ-Gewerkschafter.

Drei Fälle in kurzer Zeit

In Niederösterreich war am Mittwoch ein dritter Fall eines Gefängnis-Ausbruchs bekannt geworden. Eine Insassin der Justizanstalt Schwarzau im Bezirk Neunkirchen kehrte in der Vorwoche aus dem Landesklinikum Wiener Neustadt nicht zurück. Schon am Dienstagabend war ein 35-jähriger Insasse der Justizanstalt Stein im Rahmen eines Arztbesuchs entkommen. Eine stundenlange Alarmfahndung nach dem russischen Staatsbürger im Raum Krems verlief negativ. Der Häftling saß in Stein unter anderem wegen schweren Raubes ein.

Ein weiterer Ausbruch, und zwar der eines 16-jährigen Afghanen aus der Justizanstalt für Jugendliche in Gerasdorf, sorgte für Aufsehen, weil der Jugendliche wiederholt Instagram-Videos postete. Eine Alarmfahndung war zu Wochenbeginn ebenfalls ohne Erfolg, nachdem er sich während eines Krankenhausbesuchs in Wiener Neustadt abgesetzt hatte.