Großeinsatz in der Steiermark: Mann stürzte in Fluss

Polizisten, Feuerwehrleute und andere Helfer setzten am Donnerstag die Suche nach einem Mann fort, der im Bezirk Feldbach in die Raab gestürzt ist. Er dürfte auf einer Betonplatte ausgerutscht sein. APA / Eva Manhart

Ein Mann soll am Mittwochnachmittag im südoststeirischen Feldbach in der Nähe des Bahnhofs in die Raab gestürzt und abgetrieben worden sein. Zwei Jugendliche sahen den Vorfall und meldeten ihn bei der Polizei. Rund 100 Kräfte standen bereits Mittwochabend im Einsatz. Die Suche wurde am Donnerstag fortgesetzt, teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit.

Taucher und Drohnen im Einsatz

Neben sieben Feuerwehren waren auch Polizei und Rettung an Ort und Stelle. Gesucht wurde der Vermisste mit vier Booten und Drohnen.

Seit Donnerstag sind auch Taucher im Einsatz. Laut Polizei dürfte der Mann obdachlos sein – am Flussufer war ein Zelt aufgeschlagen. Er soll nach den Angaben der beiden Jugendlichen lediglich in Unterhose bekleidet auf einem in die Raab ragenden Betonsockel ausgerutscht sein. (APA)