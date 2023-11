Schäferhund attackiert Frau: Schwere Bissverletzung am Arm

Ein Schäferhund biss die Frau beim Vorbeigehen in den Arm.

Ein Schäferhund biss die Frau beim Vorbeigehen in den Arm.

Eine 74-jährige Frau wurde auf der Straße von einem Schäferhund gebissen. Sie erlitte schwere Verletzungen am Arm und musste operiert werden

Ein Schäferhund hat in Knittelfeld (Steiermark) auf offener Straße eine 74-Jährige gebissen. Der Vorfall hat sich laut Medienberichten bereits am Dienstag ereignet. Die Frau erlitt schwere Bissverletzungen am Arm, wie die Landespolizeidirektion bestätigte. Sie musste im LKH Judenburg operiert werden und befindet sich noch immer im Spital.

Die Murtalerin war gegen Mittag am Weg in die Knittelfelder Innenstadt. Gleichzeitig wollte die Hundehalterin vor einem Einfamilienhaus ihren Schäferhund in ihr Auto verladen. Als die Pensionistin vorbeiging, biss der Hund zu und die Frau stürzte auf den Boden.

Nicht der erste Vorfall mit diesem Hund

Laut Polizei war sie danach selbstständig ins Spital gekommen, wurde bisher aber noch nicht vernommen. Mit dem Hund gab es laut Polizei bereits 2020 einen Vorfall: Er hat damals eine Person leicht verletzt. Nähere Details zum Vorfall am Dienstag wurden noch erhoben. (APA)