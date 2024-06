Lokalkritik: Auf ein Intimmenü für Ausgehungerte ins Elstar

Drucken Hauptbild • Die ehemalige kaiserliche Militärreitschule gehört jetzt zur Autograph Collection des Marriott-Konzerns. • Cathrine Stukhard

Vom selben Teller essen oder streiten, heißt es im Restaurant Elstar im Hotel Imperial Riding School. Das Menükonzept ist speziell, die Portionsgrößen sind es ebenso. Und: Englischkenntnisse schaden nicht.

Was passiert, wenn ein innereien- und wirtshauserprobter Koch, der noch bei Werner Matt gelernt hat, bei einer internationalen Hotelkette anheuert, die mit dem Kronländererbe wirbt? Richtig, Tiradito, roher Fisch auf südamerikanisch, was sonst. Sandro Balogh, der vor über einem Jahrzehnt einmal kochender Wirt im Vikerl’s Lokal war, ist nun Küchenchef im Elstar, dem Restaurant des neu eröffneten Hotels Imperial Riding School in der Ungargasse, das zur Autograph Collection des Marriott-Konzerns gehört.

Das Gebäude im Tudorstil diente unter Kaiser Franz Joseph als Militärreitschule, wurde von BWM Architekten umgebaut, die Innenausstattung stammt indes von einem Londoner Designbüro. Der hinter Mauern gelegene Gastgarten ist weitläufig, an der Outdoor-Bar soll im Sommer auf dem Green Egg gegrillt werden.

55 Euro für fünf Gänge inklusive großem Schnitzel

Ein Highlight der Servicekultur ist auch das Elstar nicht. Mehr als ohnehin schon auf Englisch zu bestellen und zusätzlich zur Nennung des gewünschten Gemischten Satzes den Finger präzise in der entsprechenden Zeile der Weinkarte zu platzieren, um einen Weißwein und keinen Rotwein serviert zu bekommen, kann man als Gast nicht machen. „Schaut aus wie Kürbis, ja, würde ich auch sagen“, sagt eine andere Kellnerin und betrachtet eingehend die geschmacklich absolut neutrale dunkelgelbe Sauce auf dem Wolfsbarsch-Tiradito der fragenden Gäste, bevor sie dann doch Richtung Küche abrauscht, um nachzufragen. (Chilisauce sollte es gewesen sein, wohl aus einer neuen, inklusiven Sorte, die völlig ohne Aroma und Schärfe auskommt.) Was das Menü betrifft, verblüffen schon die Preise: 42 Euro für vier Gänge, 55 Euro für fünf. „Ab 2 Personen“, das kennen wir, „zum Teilen“, klar, Sharing ist längst unser zweiter Vorname. Das hiesige Überraschungsmenü geht aber einen neuen Weg.