Lokalkritik: Authentisch jemenitische Küche im Bab Al Yemen

In der Troststraße in Wien-Favoriten kann man jemenitisch essen gehen.

In den Urlaub hinfahren ist derzeit ja eher keine Option, aber wer jemenitische Küche sehr authentisch erleben will, wird im Bab Al Yemen in Favoriten wohl fündig werden.

Vom Jemen ist derzeit ja vor allem wegen des Bürgerkriegs und der Angriffe der Houthi auf Handelsschiffe im Golf von Aden zu hören. Wer denkt da schon an die Küche des Landes im Süden der Arabischen Halbinsel? Nun, wer diesen Aspekt des Jemen kennenlernen will, kann das trotzdem – auf der Troststraße in Wien Favoriten, wo bis vor Kurzem noch im Wirtshaus zum Nepomuk wienerische Küche serviert wurde, ist das Bab Al Yemen eingezogen.

Viele Gäste im „Tor zum Jemen“ sind arabischstämmig – ein Indiz für authentische Küche. Und wenn die Gerichte auf die mit Einwegplastikfolie gedeckten Tische kommen, fühlt man sich ein wenig wie im Orient – nicht im kitschig-verbrämten, sondern im echten, wie er im Alltag zu finden ist. Alkohol gibt es übrigens auch keinen, dafür diverse frische Säfte, von Apfel- bis zu Zitronensaft mit Minze (6 Euro).

Und was das Essen angeht: Die Karte ist sehr üppig – ein ganzes Lamm gibt es für 500 Euro, aber wir wollen nicht übertreiben. Der jemenitische Salat (6 Euro) ist ein gut marinierter gemischter Salat, Tabouleh (8 Euro) ist ein Salat mit sehr viel fein gehackter Petersilie und Bulgur. Sehr geschmackig! Das Moulawah-Brot (2 Euro) ist ein wunderbares Fladenbrot mit viel Schwarzkümmel, Ratib (2 Euro) ist dagegen ein saftiges gezupftes Brot mit viel Geschmack.