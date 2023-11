Milliarden-Projekt: U5-Verlängerung kommt bis Hernals

Seit Donnerstag sind alle Teile der U5 vom Karlsplatz nach Hernals in der Detailplanung – sie wird nun bis Hernals geführt. Dieser Abschnitt soll zwischen 2032 und 2035 eröffnet werden.

„Es ist vielleicht das größte Klimaschutzprojekt der Geschichte in Wien.“ Verkehrsstadträtin Ulli Sima sparte am Donnerstag nicht mit Superlativen, als sie einen Meilenstein bei der Realisierung der geplanten U-Bahn-Linie U5 präsentierte. Nachdem im Sommer die generelle Planung für die Verlängerung der U2 zum Wienerberg an die Wiener Linien (zur Detailplanung) übergeben worden war, ist nun das letzte Teilstück der künftigen U-Bahn-Linie U5 den Wiener Linien übergeben worden. Diese beginnen jetzt mit der Detailplanung für den Abschnitt bis nach Hernals, konkret vom Elterleinplatz bis zu S-Bahn-Haltestelle Hernals. Denn es wäre nicht sinnvoll gewesen, die U5 nicht zur Schnellbahnstation Hernals zu verlängern, erklärte Sima: „Deshalb bin ich froh, dass wir diese Verlängerung, gemeinsam mit den Wiener Linien noch erreicht haben.“ Dort erfolge auch die Anbindung an die Straßenbahnlinie 43, „die am stärksten ausgelastete Straßenbahnlinie in Wien, die dadurch entlastet wird“, erklärte Sima: „Die Verlängerung nach Hernals macht also Sinn.“

Stadtrat Peter Hanke, der für die Wiener Linien politisch zuständig ist, erklärte: „Es geht um 30.000 Menschen, die in angenehmer Entfernung einen U-Bahn-Anschluss haben werden.“ Und grundsätzlich um eine Verbesserung für 60.000 Menschen in Hernals. So werde man den Karlsplatz mit der U5 von Hernals aus in 14 Minuten erreichen: „Das ist doppelt so schnell wie heute“, so Hanke: „Und 93 Prozent der Schulwege werden dadurch kürzer.“ 79 Prozent aller Einwohner in Hernals „werden eine neue Qualität“ in ihrem Bezirk vorfinden. Also eine U-Bahn-Station innerhalb von 750 Metern.

Der Baubeginn wird derzeit mit Ende 2026/Anfang 2027 angegeben. Die Eröffnung soll zwischen 2032 und 2035 erfolgen. Bei einem derartigen Projekt, das so weit in die Zukunft reiche, wäre es unseriös, sich auf eine konkrete Jahreszahl festzulegen, so Hanke, der auf die Frage nach den Kosten erklärt: Eine Kostenschätzung wäre zum jetzigen Zeitpunkt unseriös. „Alleine bei den Planungskosten haben wir gesehen, dass die Realität mit der Inflation vor drei Jahren völlig anders ausgesehen hat.“ Deshalb wären die Kosten für diese Abschnitt erst zu Baubeginn kalkulierbar. Die Gesamtkosten für die gesamte U2/U5-Verlängerung sieht Hanke „derzeit bei rund sechs Milliarden Euro für das Gesamtprojekt“.