Neue Wertschöpfung

Innovation. Die Zielsetzung der digitalen Transformation von Unternehmen ist ein klarer betriebswirtschaftlicher Mehrwert.

Die Digitalisierung betrieblicher Wertschöpfungsketten ist aus ökonomischer wie ökologischer Sicht zum entscheidenden Erfolgsfaktor für Unternehmen und Verwaltung geworden. Die Corona-Pandemie und geopolitische Entwicklungen haben die Bedeutung digitaler Dienste bestätigt und dazu einen Lerneffekt bei den organisatorischen Maßnahmen ausgelöst.

Digitale Innovation wurde zum unverzichtbaren Bestandteil für die unternehmerische Resilienz und den geschäftlichen Erfolg. Operativ rückten die Themen Ressourcenschonung, Effizienz beim Einsatz eigener Kapazitäten und Kostenreduktion in den strategischen Fokus.

Neue Erwartungshaltung

Parallel löste der Klimawandel, eingeschränkte Lieferketten und verteuerte Produkte einen entsprechenden Bewusstseinswandel bei KonsumentInnen, MitarbeiterInnen, Unternehmen und InvestorInnen aus. Dabei ist auch eine neue Erwartungshaltung entstanden, bis hin zum Begriff der Transition mit Decarbonisierung und Deglobalization.

Runtergebrochen auf digitale Anwendungen geht es primär um die Automatisierung diverser interner wie externer Prozesse, auch unter Einbindung der Lieferanten, und um die Digitalisierung der kundenorientierten Dienste mit Einbindung all der neuen Kommunikationsformen. Die Themen leistungsstarke Netzwerke inklusive Verfügbarkeit und Bandbreiten sowie intelligente Produktionsprozesse mit einem übergreifend vernetztem Datenmanagement und vor allem Sicherheit mit Cyber-Security sind dabei mitzudenken.

»IT-Dienstleister müssen branchenübergreifend das jeweilige Geschäftsmodell verstehen« Dietmar Wiesinger Mitglied des Vorstands

Eine mit all diesen Punkten einhergehende betriebliche Transformation ist daher als umfassende Veränderung zu verstehen, die über eine rein technologische Ebene hinausgeht und eine ganzheitliche Betrachtung erfordert. Zentral dabei ist auch die zunehmende Mobilität der Menschen und ihr Wunsch nach mehr Flexibilität bei der Organisation von Beruf und Privatleben.

Branchenübergreifende Expertise

Es gilt also die Menschen mitzunehmen, ökologische Parameter zu beachten und final auf ein möglichst nachhaltiges Geschäftsmodell zu setzen. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in einem veränderten Anforderungsprofil für uns als IT-Dienstleister. Ergänzend zu einer selbstverständlichen Expertise für die ganze Bandbreite an aktuellen technologischen Lösungen und Dienstleistungen müssen wir auch branchenübergreifend die betrieblichen Abläufe und final das jeweilige Geschäftsmodell verstehen.

Um nun Geschäftserfolg und neue Wertschöpfung mit Nachhaltigkeitsthemen zu verknüpfen, unterstützen wir Unternehmen bei der dafür nötigen digitalen Transformation. Das erstreckt sich von (ganzheitlicher) Beratung über Integration und Betrieb bis Wartung. Dieser End-to-End Gedanke wird immer relevanter, Unternehmen möchten verstärkt, dass wir auch die Betriebsführung verantworten. Es geht um die Verbindung von Innovation und Geschäftserfolg mit ökologischen Maßnahmen. Final soll die digitale Transformation von Unternehmen und Verwaltung neue nachhaltige Wertschöpfung schaffen, bis hin zur Findung neuer Geschäftsmodelle.