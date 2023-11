Menschen, die so etwas nicht nur in Peer Groups oder in Moscheen sagen, sondern zur Tat schreiten, sind eine absolute Minderheit. Aber jetzt werden Probleme für alle sichtbar, die nicht neu sind. Wo waren die Medien in den letzten Jahren, warum wurde das Thema ignoriert? Menschen, die in Schulen arbeiten, haben längst auf starke antisemitische, frauenfeindliche, homophobe, islamistische Tendenzen hingewiesen, keiner wollte sie hören. Sie wurden zu Islamhassern und Rassisten gestempelt.