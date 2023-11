Finnland schließt vier Grenzübergänge zu Russland

Helsinki wirft Moskau vor, illegale Migranten an die Grenze zu bringen. Und zwar als Vergeltung für Finnlands Nato-Beitritt.

Finnland schließt vier seiner neun Grenzübergänge zu Russland und will damit nach eigenen Angaben gegen eine von Russland forcierte illegale Einwanderung von Migranten vorgehen. „Die Regierung hat heute beschlossen, dass Finnland einige östliche Grenzübergänge schließen wird“, sagte Ministerpräsident Petteri Orpo am Donnerstag. Die Grenze zu Russland werde für diesen Teil in der Nacht von Freitag auf Samstag dicht sein.

Orpo hatte Russland am Mittwoch vorgeworfen, die illegale Einwanderung von Migranten über die gemeinsame Grenze zu forcieren. Russland ermögliche Migranten entgegen früheren Gepflogenheiten ohne die erforderlichen Reisedokumente den Zugang zur 1.340 Kilometer langen Grenze. Ihnen werde aktiv geholfen, Grenzbeamte eskortierten oder transportierten die Migranten sogar zur Grenze, so Orpo. Es sehe so aus, dass dies russische Vergeltung für den finnischen Nato-Beitritt sein könne.