Pensionsreform ohne Blick auf den Schnitt

Eine Pensionsreform, die mit dem Argument der durchschnittlich steigenden Lebenserwartung Menschen später in den Ruhestand schickt, könnte Ungleichheiten befördern. Wie ein mögliches anderes Modell aussehen könnte.

Zuerst waren es die Neos, dann der Rechnungshof und in den vergangenen Tagen nun auch wiederholt Fiskalratspräsident Christoph Badelt, die eindringlich warnten: Das österreichische Pensionssystem müsse dringend reformiert werden, sonst könne es langfristig nicht nachhaltig abgesichert werden. Schon im Budget für 2023 entfiel mit mehr als 25 Milliarden Euro fast ein Viertel der Ausgaben des Bundes auf die Ausgaben für Beamtenpensionen und Zuschüsse in die gesetzliche Pensionsversicherung. Diese Ausgaben werden Prognosen zufolge in den kommenden Jahren massiv ansteigen. So geht etwa die wirtschaftsliberale Agenda Austria davon aus, dass der Staat im Jahr 2027 ganze 35,3 Milliarden Euro ins Pensionssystem wird zuschießen müssen.

Um den wachsenden Schuldenberg zu verkleinern, empfahl der Rechnungshof im Oktober eine klare Strategie inklusive einer Anhebung des effektiven Pensionsantrittsalters und gegenbenenfalls auch des gesetzlichen Pensions­antrittsalters. Doch dabei ist Vorsicht geboten – zumindest, wenn es nach den Ergebnissen einer kürzlich veröffentlichten Studie der Technischen Universität Wien und der Österreichischen Akademie der Wissenschaften geht. Bestimmte Arten einer Pensionsreform – darunter eben auch die Erhöhung des Pensionsantrittsalter auf Basis der durchschnittlichen Lebenserwartung – würden zu mehr gesellschaftlicher Ungleichheit führen, erklären die Autoren. „Wir werden alle immer älter, aber wir altern ­unterschiedlich“, sagt Co-Autorin Alexia Fürnkranz-Prskawetz. Wenn Menschen erst im höheren Alter die Pension antreten dürften, hätte das zwar den größten Effekt auf die Finanzierbarkeit des Pensionssystems, gleichzeitig würde man damit die soziale Ungleichheit erhöhen.