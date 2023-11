„Vegan Planet“ am Wochenende: Rekordzahl an Veganern in Österreich

Österreich hat den höchsten Prozentsatz an vegan lebenden Menschen in der EU. Nicht nur für sie findet am Wochenende die „Vegan Planet Wien“ statt. Mit Kochshows, Vorträgen und Workshops auch für Nicht-Veganer, die gesund und mit Genuss leben möchten. Und das sorgt für einen Besucherrekord.

„Vor 20 Jahren habe ich alle vegan lebende Menschen in Österreich gekannt“, erinnert sich Felix Hnat im Gespräch mit der „Presse“. „Das waren damals rund 100.“ Trotzdem organisiert er im Jahr 2012 die erste „Vegan Planet Wien“, die erste Messe für pflanzlichen Lebensstil, wie er sie bezeichnet. Und sie wurde eine Institution, die nicht nur Veganer erreichte: „Vegan klingt für manche vielleicht wild“, meint Hnat: „Aber die Messe richtet sich an alle, die einen schönen Nachmittag erleben wollen – und nicht nur an Veganer.“

Am Samstag und Sonntag findet die „Vegan Planet Wien“ wieder statt. Es gibt Koch-Shows, ein Yoga-Programm, Workshops zu gesundheitlichen Fragen, dazu Vorträge auch von Sportlerinnen und Sportlern. Denn sportliche Höchstleistung und vegane Lebensweise schließen sich nicht aus – im Gegenteil. Ein Beispiel dafür ist Patrik Baboumian, ein armenischer Kraftsportler und Sachbuchautor, der in Deutschland lebt. Bei den sogenannten Strongman-Meisterschaften im August 2011 errang er den Titel „Stärkster Mann Deutschlands“ – er stemmte ein Gewicht von 165 Kilo, zwei Jahre davor verbesserte er den Weltrekord im Baumstammstemmen auf 162,5 Kilo. Baboumian war auch in einer Dokumentation neben Arnold Schwarzenegger und weiteren Leistungssportler zu sehen, die von James Cameron produziert wurde.

Besucherrekord und ein edler Veranstaltungsort

Zurück zur „Vegan Planet Wien“, bei der es am Wochenende (unter anderem) vegane Tirolerknödel mit Kraut gibt, veganen Leberkäse, veganen Kaiserschmarrn usw. Die Veranstaltung ist heute kein Nischen-Event mehr, sondern hat sich zu einer erfolgreichen Messe für die breite Masse entwickelt. „Anhand der Anzahl der Aussteller und der (verkauften, Anm.) Tickets sehen wir, dass wir heuer einen Besucherrekord erreichen“, meint Veranstalter Hnat, der im Sommer als Tauchlehrer im Salzkammergut arbeitet. Um der Messe ein gehobenes Niveau zu geben, findet sie in einem gediegenen Rahmen statt – im Wiener MAK. Die Messe sei enorm erfolgreich, deshalb habe man sie ein neues Niveau heben wollen, das MAK als Veranstaltungsort solle das symbolisieren, so Hnat.

Klimaschutz wird höher besteuert

Es gibt einen Grund, weshalb die Veranstaltung so erfolgreich ist. „Österreich hat den höchsten Prozentsatz an vegan lebende Menschen in der EU“, überrascht der Organisator der „Vegan Planet Wien“: „Das sind fünf Prozent der Bevölkerung.“ Das seien die aktuellsten,repräsentativen Daten des „EU Smart Protein Report“ für acht Länder, der vor Kurzem erschienen ist. „Das sind umgerechnet fast 400.000 Menschen“. Dazu kommt: Jedes Jahr wird in Österreich weniger Fleisch verzehrt, erklärt Hnat: „Veganismus ist die Zuspitzung dieses Trends.“ Denn immer mehr junge Menschen würden eine vegane Lebensweise praktizieren und auf Fleisch verzichten. Nicht nur im Zusammenhang mit Tierschutz, heute stehen Klimawandel, Umweltschutz und die Schonung von natürlichen Ressourcen im Blickpunkt. In diesem Zusammenhang stört Hnat: „Der Verkauf von Kuhmilch wird mit 10 Prozent versteuert. Der Verkauf von Pflanzenmilch mit 20 Prozent. Sie wird höher besteuert, obwohl sie gesünder und klimaschonender ist.“