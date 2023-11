Oma, bitte kommen!

Der Sekte entkommen: Sophie Reyers Protagonistin kämpft sich ins Leben zurück.

Kleinkinder haben mitunter imaginäre Freund:innen, die einen Teller bei Tisch oder eine Zahnbürste benötigen. In „Merlins Tochter“ erfährt dieses Phänomen eine Umkehrung, denn vom Mädchen Cornelia wird nicht eine Art Schützling imaginiert, sondern eine weise Großmutter. Und dies nicht in der Kindheit, sondern erst im Zuge deren Aufarbeitung durch die mittlerweile junge Frau in einer psychiatrischen Klinik. Sie war durch Misshandlung und Missbrauch durch ihren Vater und ein weiteres Mitglied der Moon-Sekte erblindet.

Die Schönheit des Leuchtabends