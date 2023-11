Der heikle Besuch des „Hasspredigers Erdoğan“ in Berlin

Recep Tayyip Erdogan bei einer Rede vor Parteimitgliedern am 15. November in Ankara.

Politikwissenschaftler Hüseyin Çiçek erwartet eine „konfrontative“ Visite des türkischen Präsidenten in Berlin. Zum Bruch zwischen Deutschland und der Türkei dürfte es aber nicht kommen.

Nicht nur Bundeskanzler Olaf Scholz will beim Besuch von Recep Tayyip Erdoğan Klartext reden – auch der türkische Präsident hat das vor. Er werde in Berlin einiges richtigstellen, kündigte Erdoğan mit Blick auf die deutsche Haltung zur Hamas an. Der Westen wolle, dass die Türkei die Palästinensergruppe als Terrororganisation einstufe, doch das werde er nicht mitmachen. Experten erwarten deshalb eine „konfrontative Begegnung“ am Freitag. Beide Seiten wollen aber verhindern, dass der Streit über den Gaza-Krieg die deutsch-türkischen Beziehungen in eine neue Krise stürzt. Die Türkei schickt deshalb vor dem Staatsbesuch auch ein versöhnliches Signal an den Westen.

Erdoğan hat die westlichen Partner mit seiner Parteinahme für die Hamas im Krieg gegen Israel verärgert. Der türkische Staatschef wirft Israel vor, in Gaza einen „Völkermord“ zu begehen; Israel sei ein „Terrorstaat“. Die Hamas, die bei ihrem Angriff auf Israel am 7. Oktober mehr als tausend Menschen tötete, ist für Erdoğan dagegen „eine politische Partei, die eine Wahl gewonnen hat“, wie er über den Wahlsieg der Hamas im Jahr 2006 sagte.