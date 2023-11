„Bambi“ für Felix Kammerer

Der Wiener Schauspieler wurde für seine Hauptrolle im Netflix-Film „Im Westen nichts Neues“ ausgezeichnet.

Für seine Hauptrolle in dem Oscar-prämierten Film „Im Westen nichts Neues“ ist der Wiener Schauspieler Felix Kammerer (28) am Donnerstagabend mit dem Bambi ausgezeichnet worden.

Die Netflix-Produktion „Im Westen nichts Neues“ von Regisseur Edward Berger über den Ersten Weltkrieg basiert auf einem Roman von Erich Maria Remarque (1898-1970). Der Film hatte bei den diesjährigen Academy Awards gleich vier Oscars abgeräumt.

Der „Bambi“ wurde am Donnerstag erstmals nach dreijähriger Corona-Pause wieder verliehen - in einer Gala in den Bavaria-Studios bei München. Der Bambi wird von Hubert Burda Media vergeben und ist einer der wichtigsten Medien- und Fernsehpreise in Deutschland. Es gibt ihn seit 1948. In diesem Jahr feiert er also 75. Geburtstag. (APA)