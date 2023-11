Inflation sinkt auf 5,4 Prozent - Kerninflation bleibt aber Problem

(c) Leopold Nekula/VIENNAERPORT via www.imago-images.de

Die Teuerung sank im Oktober auf 5,4 Prozent. Allerdings verfestigt sich die Inflation gleichzeitig, wie der außerordentlich hohe Wert der Kerninflation zeigt.

Die Inflation hat im Oktober 5,4 Prozent betragen. Das gab die Statistik Austria am Freitag bekannt. Nach einem Wert von 6,0 Prozent im September sind die Preissteigerungen in Österreich somit auf den niedrigsten Wert seit Jänner 2022 gefallen. „Das hat vor allem damit zu tun, dass Treibstoffe deutlich günstiger als im Vorjahr sind. Außerdem haben sich die Preisanstiege insbesondere bei Nahrungsmitteln und bei Möbeln abgeschwächt“, erklärt Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas.

Immer mehr Sorgen bereitet Ökonomen jedoch die nach wie vor zu hohe Kerninflation. Diese lag im September bei 7,2 Prozent. Sie liegt somit über der gesamten Inflation. In der Kerninflation werden volatile Preise wie jene von Energie oder Nahrungsmitteln herausgerechnet. Sie zeigen die Teuerung in jenen Bereichen, in denen sie nur wesentlich langsamer auch wieder zurückgeht - beispielsweise bei Dienstleistungen. Bei diesen führten die hohen Lohnrunden der vergangenen Monate bereits zu deutlichen Preisanstiegen. Und diese dürfte sich in den kommenden Monaten fortführen.

„Wir zahlen jetzt für das zögerliche Handeln der Europäischen Zentralbank, die der Inflation erst entgegentrag, als die Preissteigerungen schon bei knapp neun Prozent lagen“, sagt dazu beispielsweise Hanno Lorenz von der Agenda Austria. Dabei sei bei Zinsschritten mit einer Verzögerung von über zwölf Monaten zu rechnen, bevor sich diese in den Preisen widerspiegeln. „Verstärkt wurde die Inflation hierzulande durch die starken Ausgabenprogramme, die die Preisanstiege immer wieder angefacht haben“, so Lorenz. Das Dilemma sei, dass die Kerninflation, sobald sie einmal angestiegen ist, auch wesentlich langsamer zurückgehe. Die Preise dürften somit also noch länger auf einem Niveau bleiben, das spürbar über dem Ziel der EZB von zwei Prozent liegt. (Red./Ag.)