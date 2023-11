Wir starten mit Ihnen in den Nachrichtentag und geben Ihnen einen schnellen Überblick über die wichtigsten Themen des Morgens.

Netanjahu bedauert zivile Opfer: In einem Interview mit CBS sagt der israelische Premierminister, dass man versuche, die Zahl der zivilen Opfer zu minimieren. „Es gelingt uns aber leider nicht“. Die Hamas hingegen würde versuchen, die Zivilistinnen und Zivilisten in der Gefahrenzone zu halten, meint er. International wächst angesichts der zivilen Opfer die Kritik am Vorgehen Israels. Mehr dazu in unserem Nahost-Überblick.

Kurz-Prozess geht weiter: Ex-Bundeskanzler Sebastian Kurz und dessen ehemaliger Kabinettschef Bernhard Bonelli (beide ÖVP) stehen am Freitag wieder vor Gericht. Ihnen wird Falsch-Aussage im Ibiza-Untersuchungsausschuss vorgeworfen. Mit dem einstigen ÖBB-Finanzvorstand Arnold Schiefer wird der erste Zeuge befragt. Die Diversion von Bettina Glatz Kremsner wackelt. Mehr dazu hier von Manfred Seeh.

Frontalangriff auf Amazon: Rund um den Black Friday schmeißen Onlinehändler mit Rabattaktionen um sich. Dabei drängen neue chinesische Anbieter in den Vordergrund: Temu und Shein setzen auf Spottpreise und aggressives Marketing. Dabei ist aber Vorsicht geboten. Mehr dazu hier von David Freudentaler.

Wohl keine Klage gegen Biden: Der US-Präsident hatte Geheimdokumente unsachgemäß zu Hause aufbewahrt. Ein Sonderermittler untersucht das. Es wird erwartet, dass er Biden in einem Bericht scharf kritisieren wird. Zu einer Klage soll es dem „Wall Street Journal“ zufolge aber nicht kommen. Mehr dazu.

Ärztekammer-Präsident spricht vom Kampf seines Lebens: Die Kammer soll im Rahmen der Gesundheitsreform massiv entmachtet werden. Seit Längerem tobt dort zudem ein Machtkampf. Präsident Johannes Steinhart sieht dennoch nicht die Schuld bei sich, sondern: „Es ist offensichtlich, dass hier etwas ganz schnell und ganz versteckt durchgebracht werden soll“, sagt er im Interview mit Köksal Baltaci.

Mehrheit ekelt sich vor öffentlichen Toiletten: Eine Umfrage hat 1000 Österreicherinnen und Österreicher zu Klos in der Öffentlichkeit befragt. 57 Prozent ekeln sich davor. Insbesondere haben viele Scheu, dort etwas anzufassen. Eine besondere Abneigung besteht gegen Klobrille und -bürste sowie Türgriff. Mehr dazu.

Österreich gewinnt gegen Estland: Das österreichische Fußballnationalteam der Männer hat das letzte Spiel der EM-Qualifikation 0:2 gewonnen. Schon davor war die Mannschaft fix für das Großereignis in Deutschland qualifiziert. Damit übernehmen sie vorerst die Tabellenführung vor Belgien. Die Belgier spielen ihr letztes Spiel aber noch am Sonntag gegen Aserbaidschan. Mehr dazu.

Cannabis-Legalisierung in Deutschland verzögert sich: Die Maßnahme sieht vor, den Besitz von bis zu 25 Gramm zu erlauben. Die inhaltliche Debatte dazu sei noch nicht abgeschlossen, sagt Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Nichtsdestotrotz werde es gelingen, sie umzusetzen. Mehr dazu.