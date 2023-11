Snoop Dogg, 2023 in Sacramento, California.

Snoop Dogg, 2023 in Sacramento, California. Getty (Tim Mosenfelder)

Bis zu 81 Joints soll der Rapper Snoop Dogg laut eigenen Angaben pro Tag geraucht haben und jetzt will er es lassen. Ist ein anderes Geschäftsfeld interessanter geworden?

Der nicht nur für seine Musik, sondern auch für seine Marihuana-Vorliebe bekannte US-Rapper Snoop Dogg will das Rauchen aufgeben. „Nach reiflicher Überlegung und Gesprächen mit meiner Familie habe ich beschlossen, das Rauchen aufzugeben. Bitte respektiert meine Privatsphäre zu diesem Zeitpunkt“, erklärte der Musiker am Donnerstag auf seinen Onlineplattformen. Nachdem der Künstler jahrzehntelang das Kiffen propagierte und selbst Cannabis-Produkte auf den Markt brachte („Leafs by Snoop“), bleiben Zweifel, wie ernst er die Ankündigung meint.

Fans des kalifornischen Rap-Superstars, der mit bürgerlichem Namen Calvin Broadus heißt, reagierten auf die Online-Posts jedenfalls skeptisch. Einige spekulieren wegen des düsteren Stils der Posts über gesundheitliche Probleme, andere haben Snoop Dogg Geschäftssinn im Fokus. In den letzten Jahren erweiterte der Rapper sein Geschäft auf E-Zigaretten und den Kindersektor. Es verkauft jetzt beispielsweise Frühstücksflocken („Snoop Cereal“) und produziert auf „Doggyland“ Reime und Lieder für Kinder. Manch einer vermutet hinter dem Update den Beginn einer großen Werbekampagne.

Snoop Doggs Ruhm geht auf die frühen 1990er-Jahre zurück. Damals stürmte der Musiker mit seinem von der Rap-Größe Dr. Dre produzierten Solo-Debütalbum „Doggystyle“ die Hitparaden. Weltweit verkaufte Snoop Dogg Millionen Alben und landete unzählige Hits wie „Gin & Juice“ und „Drop It Like It‘s Hot“. (APA/AFP/Red)