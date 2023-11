David Alaba sieht im ÖFB-Team „klare Entwicklung nach oben“

Maximilian Wöber, David Alaba und Matthias Seidl feiern in Tallinn.

Maximilian Wöber, David Alaba und Matthias Seidl feiern in Tallinn. APA / APA / Robert JÄger

Gewonnen und Hoffen: Schafft es Österreich für die Euro-Auslosung in Lostopf zwei? Nach Estland wartet am Dienstag in Wien ein „spezielles Spiel“ gegen Deutschland. David Alaba denkt über Teamchef, Team und Zukunft nach.

Österreichs Fußball-Nationalspielern war die Freude über die erfolgreich abgeschlossene EM-Qualifikation anzumerken. Ob diese für die Österreicher auf dem ersten oder zweiten Gruppenplatz endet, darüber entscheidet am Sonntag Belgien im Heimspiel gegen Aserbaidschan. Das ÖFB-Team hat seine Hausaufgaben jedenfalls erfüllt. „Man hat uns wachsen gesehen, man hat eine klare Entwicklung nach oben gesehen“, meinte Kapitän David Alaba nach dem 2:0-Sieg am Donnerstagabend in Estland.

Sechs Siege und 19 Punkte stehen nach acht Quali-Partien letztlich zu Buche. „Ich glaube, dass es eine sehr erfolgreiche EM-Quali war. Man hat eine Mannschaft gesehen, die einen gewissen Charakter entwickelt hat und zusammengerückt ist“, sagte Alaba, der kommenden Sommer in Deutschland sein drittes EM-Turnier bestreitet. Die abgelaufene Qualifikation sei „etwas Spezielles“ gewesen. „Bis hierhin können wir sehr zufrieden sein. Da müssen wir anknüpfen und weitermachen.“

In Tallinn hatte man nicht nur mit einem tief stehenden Gegner, sondern auch mit schwierigen Platzverhältnissen zu kämpfen. „Wir haben vielleicht ein, zwei Chancen zu viel zugelassen, das ist uns auch bewusst“, versicherte Abwehrchef Alaba. Zudem hätte man auch selbst Chancen liegengelassen. „Wir wollten mehr Tore erzielen“, sagte Alaba. Diese hätten das ÖFB-Team auch im Rennen um den Status als bester Gruppenzweiter in eine bessere Position gebracht, wenn die Belgier wie erwartet Aserbaidschan besiegen.

Der beste Gruppenzweite

Der beste Gruppenzweite - Österreich, Belgien oder Schottland - rückt bei der EM-Auslosung am 2. Dezember in Hamburg in den zweiten Lostopf vor. „Topf zwei wäre nicht verkehrt“, sagte Alaba. Allerdings sind auch im dritten Topf namhafte Teams zu erwarten. „Am Ende kann es vielleicht ein bisschen einen Unterschied machen“, meinte Torhüter Alexander Schlager. „Wenn du im Turnier weit kommen willst, musst du aber sowieso viele Nationen schlagen“, ergänzte Mittelfeldmann Nicolas Seiwald.

Das wollen die Österreicher definitiv. Nächster Gradmesser ist am Dienstag (20.45 Uhr/live ORF 1) im Test in Wien EM-Gastgeber Deutschland. „Das ist eine Topmannschaft“, betonte Alaba. „Wenn man durch die Liste von Spielern geht, die da im Kader sind, haben sie enorme Qualität. Sie haben Potenzial, so ein Turnier auch zu gewinnen.“ Zwar hätten die Deutschen Monate und Jahre hinter sich, „in denen es nicht so einfach war“. Bei der jüngsten Amerika-Tour sei es aber bereits wieder bergauf gegangen.

„Es ist ein sehr spezielles Spiel gegen Deutschland - für uns alle“, sagte Alaba. Er selbst war 13 Jahre beim FC Bayern engagiert. „Ich habe regelmäßigen Kontakt zu den Jungs in München. Ich habe dort eine sehr lange Zeit verbracht, Freundschaften geschlossen und deshalb freue ich mich auf das Wiedersehen. Auch für den Trainer und sein Team wird es etwas Spezielles.“ Neben Teamchef Ralf Rangnick sind auch dessen Assistenten allesamt Deutsche.

Zudem haben alle Spieler aus der ÖFB-Startelf von Tallinn bereits im Nachbarland gekickt. „Es ist irgendwo schon eine Rivalität zwischen Österreich und Deutschland, deshalb wollen wir das Spiel unbedingt gewinnen“, versicherte Leipzig-Legionär Seiwald. Der 22-Jährige hat als einziger ÖFB-Akteur alle acht Quali-Partien bestritten - von der ersten bis zur letzten Minute. Er spüre das Vertrauen des Teamchefs. „Vor allem jetzt, wo es im Verein nicht so gut läuft mit den Minuten, freut es mich extrem, dass ich im Nationalteam meine Minuten bekomme.“ Der Erfolg in Estland sei „ein Arbeitssieg“ gewesen.

Ähnlich sah das Goalie Schlager. „Es ist keine Selbstverständlichkeit. Wer unsere Ziele kennt, weiß aber, dass wir mehr wollen.“ Man könne „auf eine sehr, sehr gute Quali zurückblicken“, meinte Österreichs mittlerweile klare Nummer eins. „Wir haben eine richtig gute Entwicklung genommen und uns in vielen Dingen verbessert.“ Deutschland in einem ausverkauften Happel-Stadion sei nun der perfekte Gegner für das letzte Länderspiel des Jahres. „Die Euphorie ist entflammt. Das wird sicher noch einmal ein tolles Erlebnis zum Abschluss.“

Zu diesem Zeitpunkt wissen die Österreicher bereits, ob sie am 2. Dezember aus dem ersten, zweiten oder dritten Lostopf gezogen werden. „Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Alles weitere können wir nicht beeinflussen“, sagte Sasa Kalajdzic. „Wir sind alle überglücklich, dass wir die Quali-Gruppe positiv abgeschlossen haben.“ Der Wolverhampton-Stürmer hätte Sekunden nach seiner Einwechslung in Tallinn beinahe das 3:0 erzielt. Seit dem EM-Achtelfinale 2021 gegen Italien (1:2 n.V.) wartet er vergeblich auf ein Länderspieltor. „Ich bin auf einem sehr guten Weg“, sagte Kalajdzic, der fast ein Jahr von einem Kreuzbandriss außer Gefecht gesetzt war. Gegen Deutschland dürfte ihm aber erneut nur die Jokerrolle bleiben.