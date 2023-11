EHL verkauft Hausverwaltung an IMV Gruppe

Ab 1. Dezember firmiert das neue Unternehmen unter dem Namen PMV.

Wien. Die österreichische Hausverwaltungsgesellschaft IMV Gruppe erwirbt mit Wirksamkeit 1. Dezember 2023 die EHL Immobilien Management GmbH, die Hausverwaltungsgesellschaft der EHL Immobilien Gruppe. Wie EHL am Freitag mitteilte, wird das Unternehmen künftig unter dem Namen PMV firmieren. Andrea Dissauer bleibt Geschäftsführerin, zudem werden alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernommen. Der Unternehmenssitz bleibt unverändert in der Prinz-Eugen-Straße 8-10 im 4. Wiener Gemeindebezirk. Für die Zukunft sei eine enge Kooperation der beiden Unternehmensgruppen geplant, heißt es in der Aussendung. (red.)