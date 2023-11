Was macht einen guten Tag aus?

Zeit. Eine Wanderung durch unberührte Winterlandschaft? Ein Knödelteller nach dem Tag auf der Piste? Die Antwort ist individuell, aber wenn die Kinder zufrieden und mit roten Backen im Bett liegen, war man nah dran an einem gelungenen Tag.

Wer kennt es nicht: Im Alltag kommt die Qualitätszeit mit den Kindern oft zu kurz. Der Mental Load zwischen Arbeit, Alltag und Förderung fordert heraus und am Ende des einen Tages will der nächste Tag schon wieder geplant sein: Frühstück, Jause, Mittagessen, Jause, Abendessen, dazwischen Termine, Hausaufgaben, Freizeitaktivitäten. Wer so viel leistet, hat sich auch eine Auszeit verdient! Und wie lassen sich die Akkus besser wieder aufladen als dort, wo man den ganzen Tag selbst gut umsorgt wird?

Urlaub für Kinder und Eltern

Tirols Gastfreundschaft ist weit über seine Grenzen hinaus bekannt und das ist kaum verwunderlich, wenn man bedenkt, dass hier 90 Prozent der Betriebe familiengeführt sind. Wo mehrere Generationen unter einem Dach leben und zusammenarbeiten, weiß man schließlich genau, welche unterschiedlichen Bedürfnisse Familien haben.

Hier gibt es Raum für Kinder und die Eltern werden nach allen Regeln der Kunst verwöhnt: im Wellnessbereich, von der Küche und mit Auszeiten, während derer die Sprösslinge mit Gleichaltrigen sinnvoll betreut werden. Ob im Hotel, den Kinderkrippen bei den Bergbahnen oder direkt auf der Piste bei einem Skikurs – die Auswahl ist groß.

Frühaufsteher erleben eine ganz besondere Abfahrt. Tirol Werbung/Herbig Hans

Apropos Skikurs: Mehr als 20 Familienskigebiete bieten nicht nur ebenjene an, sondern auch alles andere, was Familien für einen gelungenen Skitag brauchen: vom Skiverleih bis hin zu maßgeschneiderten Skipässen. Dass den großen Geschwistern nicht langweilig wird, während die Kleinen gerade die Grundtechniken lernen, versteht sich von selbst – die Pistenlandschaft ist so abwechslungsreich, dass vom Pistenfloh bis zum Carvingprofi alle Sportler ihren Spaß haben. Während die Jüngsten also auf den Erlebnispisten fantastische Abenteuer erleben und Jugendliche in den Funparks neue Tricks ausprobieren und „Airtime“ feiern, können die Eltern Stunden zu zweit genießen und zwischendrin die Fortschritte des Nachwuchses bestaunen – bis man sich bei einer Tasse heißem Kakao und einem gemeinsamen Kaiserschmarrn wieder trifft, vom spannenden Vormittag erzählt und miteinander lacht.

Spaß und schöne Momente

Auch abseits der Pisten gibt es in Tirol einiges zu erleben: Von Alpine Coasters, die auch im Winter lustige Fahrten versprechen, bis hin zu Hängebrücken und begehbaren Iglus bietet Tirol einen breiten Fächer an Aktivitäten, die Familientage voller Spaß, schöner Momente und bleibender Erinnerungen ermöglichen. Vielleicht darf es dann auch mal eine Winterwanderung sein, die mit einer Schneeballschlacht gleich doppelt so viel Spaß macht und an einem der Tiroler Christkindlmärkte den idealen Abschluss findet – strahlende Kinderaugen inklusive.

Und wie ein guter Tag auch aussehen mag:

Tirol ist immer für dich da. www.tirol.at