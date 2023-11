Sagmeister vs. ORF: Prozess unterbrochen

Der Streit zwischen der Journalistin und dem ORF wurde auf 5. Dezember vertagt.

Am Freitag stand Prozesstag zwei im Fall Sonja Sagmeister gegen ORF am Wiener Arbeitsgericht an. Am Küniglberg war man schon am Vortag davon ausgegangen, dass es für Journalisten wenig Sinn habe, am Freitag vor Ort zu erscheinen – mit dem Hinweis, dass die Verhandlung nicht lange dauern werde.

Tatsächlich wurde die Verhandlung nach kurzer Zeit unterbrochen. Denn der Anwalt des ORF (Korn Rechtsanwälte) verwies gleich zu Beginn darauf, dass man bereits im Oktober eine „unwiderrufliche Dienstfreistellung“ an Sagmeister ausgesprochen habe. Das sei laut Anwälten des ORF ein „üblicher Vorgang“. Damit ist jedoch die Frage, ob die Versetzung Sagmeisters rechtmäßig war, vorerst gegenstandslos.

Unrechtmäßig versetzt?

Bei dem Prozess am Freitag handelte sich ursprünglich eben um diese Frage. Nämlich, ob Sagmeister von ihrem (ehemaligen) Arbeitgeber mit Aufgaben betraut wurde, die nicht der Jobbeschreibung entsprechen. Das soll sukzessive erfolgt sein, nachdem sich Sagmeister, ihrer Darstellung nach, gegen einen Interventionsversuch im Oktober 2022 gewehrt haben will.

Im September, noch vor Prozessstart, sprach der ORF ihr die Kündigung aus. Nun muss zunächst die Rechtmäßigkeit dieser Kündigung geklärt werden. Sagmeister will diese anfechten. Das Verfahren gegen ihre Kündigung dürfte laut „Standard“ ab 5. Dezember weitergehen.

„Üblicher Vorgang“

Aus Sicht von Sagmeister wolle der ORF so verhindern, dass Zeugen geladen und zu den genauen Hintergründen befragt würden. Ihr Anwalt wollte das auf „Presse“-Anfrage nicht kommentieren. Die Gegenseite argumentiert, dass Sagmeister trotz mehrfacher Aufforderung ihre Beteiligung an Unternehmen nicht offengelegt habe. Damit sei ihre Objektivität nicht mehr gewahrt.