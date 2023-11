Zukunftsforscherin: „Sich auf eine unsichere Zukunft einlassen“

Antje Bierwisch: Inhaltliche Inspiration sind Mega-, Makro- und Mikrotrends, da stöbere ich gern auf der Suche nach Weak Signals, also schwachen Signalen, um ein Gespür zu bekommen, wo etwas passieren könnte und was Veränderungen bringen könnte. Ein anderer Zugang ist, in Workshops spielerisch über die Zukunft nachzudenken. Über wünschenswerte und wahrscheinliche genauso wie über alternative Zukünfte.