Peter Turrinis Altherren-Stammtisch in der Josefstadt

Eine durchwachsene Uraufführung unter der Regie von Alexander Kubelka. „Bis nächsten Freitag“ reitet Klischees zu Tode. Zwei Publikumslieblinge können das ziemlich flache Stück nur bedingt retten.

Worum geht es in Peter Turrinis aktuellem Drama, das am Donnerstag am Theater in der Josefstadt uraufgeführt wurde? Um alles oder nichts? Mit Botschaften für alle und keinen? Das wird ein Rätsel bleiben. Eine Passage im dritten Akt, vor dem traurigen Epilog, gibt vielleicht in nuce etwas Aufschluss. Eine der beiden Hauptfiguren hat Albträume: „Ich wache in der Nacht auf und denke: Aha, ich muss dringend wischerln gehen. Das passiert in letzter Zeit immer öfter. Soweit alles normal, und mitten im Wischerln merke ich, dass die Eier weg sind.“ Für zarte Gemüter: Die Hoden hängen nicht mehr dran am siechen Leib, sie liegen unter der Bettdecke. Und die Moral von der Geschichte? „Immer stärker befällt mich die Angst, dass ich in Zukunft meine Eier in der Tasche durch die Gegend tragen muss oder im Kulturbeutel.“

In diesem Ausschnitt ist bereits vieles drin, was das Stück „Bis nächsten Freitag“ und eigentlich recht viele Texte Turrinis seit mehr als 50 Jahren charakterisiert: Menschliches, allzu Menschliches, das zur Erhöhung der Aufmerksamkeit Vulgäres mit Surrealem, Aggressives mit Versöhnlichem mischt. Der Autor ist humanistisch geprägt, die Welt, die er beschreibt, folgt ihm darin meistens nicht. Jetzt ist er alt geworden und kann das Böse nicht mehr richtig fassen. Die Eier sind weg! Geblieben ist nur der Kulturbeutel in der Josefstadt. Also flüchtet dieses Theater-Urgestein in absurde Klischees, für die man ihm auch nicht richtig böse sein kann. Immerhin vollführen zwei gut gepflegte Charakterköpfe (samt vier bizarren Helfern) einige Kunststücke, mit denen sie Szenen beleben, die einfach nicht aufhören wollen.