Louise Bourgeois: „Ich bin meine Kunst“

Ursel Bäumer liefert einen überzeugenden erzählerischen Beleg, wie sehr das Leben der jungen Louise Bourgeois ihr späteres Werk beeinflusst hat.

Der Zeitpunkt trifft sich gut: Pünktlich zur Louise-Bourgeois-Ausstellung im Unteren Belvedere (noch bis 28. Jänner) erscheint der biografische Roman „Louise“ von Ursel Bäumer. Und wie das Belvedere sich dem frühen malerischen Werk der eigentlich für ihre Skulpturen berühmten Künstlerin widmet, zeichnet Bäumer den starken Einfluss von Bourgeois’ Kindheit und Jugend auf ihr Schaffen nach: ihre Rolle als Pflegerin der kranken Mutter sowie das konfliktreiche Verhältnis zum Vater.

„Ich bin meine Kunst“: Auf kaum eine andere Künstlerin trifft dieser Satz so zu wie auf Louise Bourgeois – zumindest, wenn man Ursel Bäumers Roman folgt. Bourgeois’ Eltern besaßen eine Werkstatt für die Restaurierung von Wandteppichen, bald entdeckt die Mutter das zeichnerische Talent ihrer jüngeren Tochter. Als die Mutter erkrankt, widmet sich Louise hingebungsvoll ihrer Pflege. Nicht zufällig heißt ihre wohl berühmteste Skulptur „Maman“. Diese neun Meter hohe Spinne ist allerdings positiv besetzt: nährend, geduldig, beschützend und immerfort reparierend. Der Vater hingegen, der die Mutter betrügt, wird für die junge Louise zum Antagonisten, an dem sie sich gleichermaßen reibt und formt.

Ursel Bäumer zollt der biografischen Bedeutung in Bourgeois’ Werk auf elegante Art Tribut, indem sie Werke und Titel in die Erzählung verwebt und Louises Leben in ihrer Kunst spiegelt. Einzig der Kunstgriff oftmaliger Wiederholungen irritiert.