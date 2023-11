Troubles mit den Industrie-Flaggschiffen Lenzing und Semperit

Industrie. Österreichs größte private Holdinggruppe B&C hat gerade wenig Fortüne mit ihren Industriebeteiligungen. Bisher führten Krisen in der Gruppe zu einer bemerkenswert hohen Fluktuation in den Führungsetagen. Und jetzt?

Schlechte Nachrichten aus österreichischen Industriekonzernen – die sind in Zeiten wie diesen durchaus an der Tagesordnung. Österreich befindet sich ja mittlerweile in der Rezession, die Industrie sogar schon seit dem vergangenen Jahr, der Energiepreisschock hat deutliche Spuren hinterlassen. Und doch trifft es einige mehr als andere. Zum Beispiel die B&C-Gruppe. Sie hält Mehrheiten an den österreichischen Industrie-Flaggschiffen Lenzing, Semperit und Amag. Und bei allen diesen Beteiligungen läuft es gerade wirtschaftlich ziemlich unrund – was sich entsprechend auf die Atmosphäre in Österreichs größter privater Holding-Gruppe niederschlägt.