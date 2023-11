Der 14-jährige Charlie Woods, der Sohn von Golf-Ikone Tiger Woods, triumphierte in Florida. Die Green-Zukunft des 47-Jährigen bleibt hingegen unklar.

Der 14-jährige Sohn von Golf-Superstar Tiger Woods, Charlie Woods, hat bei der High School State Golf Championship in Florida triumphiert und damit einen Titel geholt, den sein Vater nicht gewonnen hat. Charlie Woods holte sich am Mittwoch mit seinem Team der Benjamin School vor den Augen von Tiger Woods die Mannschafts-Schulmeisterschaft des US-Bundesstaates. Tiger Woods hatte in seiner Schulzeit keinen Titel gewonnen, danach allerdings 15 Majors.

Wann und ob der 47-jährige Woods nach einer Arthritis im Sprunggelenk auf die PGA Tour zurückkehren wird, ist noch offen. Einzig ein Antreten in der von Woods selbst und Rory McIlroy gegründeten Golf-Liga TGL ab 2024 ist derzeit fix geplant.