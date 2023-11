Ohne Nörgeln, mit System: Österreichs Aufwärtstrend

Schafft es Österreich für die EM-Auslosung noch in Topf zwei? David Alaba über Team, Teamchef, EM und „Testgegner“ Deutschland. 27 Österreicher spielen in der deutschen Bundesliga, Ralf Rangnick wartet auf seine Landsleute. Und was Recep Tayyip Erdoğan mit dem Spiel der DFB-Elf in Berlin zu tun hat.

Österreichs Fußballteam schloss die EM-Qualifikation mit einem 2:0-Sieg in Estland ab. Ob die Mannschaft von Trainer Ralf Rangnick als Gruppenerster, -zweiter oder in welchem Topf am 2. Dezember bei der Auslosung in Hamburg aufscheinen wird, wird sich erst weisen. Belgien empfängt am Sonntag Aserbaidschan, dann wird alles transparenter. Woran es jedoch keinerlei Zweifel gibt, ist der Umstand, dass das ÖFB-Team seine Hausaufgaben erfüllt hat.

Sechs Siege und 19 (von 24) Punkte stehen nach acht Qualifikationsspielen zu Buche, und geht es nach Real-Legionär und ÖFB-Leitwolf David Alaba, war das nicht bloß Folge des Könnens, sondern des „Charakters“ einzelner Spieler und des neuen Zusammenhalts als Team. Diese Spiele seien „etwas Spezielles“ gewesen, seine dritte EM-Teilnahme nach 2016 und 2020 wäre das ebenfalls. Auf wen Österreich treffen wird? Das ist Zukunftsmusik, zumindest weitere Teilnehmer stehen fest mit Spanien, Schottland (je Gruppe A), Frankreich (B), England (C), Türkei (D), Belgien (F), Ungarn (G), Portugal sowie der Slowakei (J).

Der beste Gruppenzweite jedenfalls, Österreich, Belgien oder Schottland, rückt bei der Auslosung in den zweiten Lostopf vor. Die Schotten könnten Rotweißrot bei einem Sieg mit zwei Treffern Unterschied am Sonntag gegen Norwegen sogar in Topf drei drücken.