Comeback: Neue Single von Gossip mit Beth Ditto

Bethi Ditto bei einem Konzert 2019 Pedro Rocha via www.imago-images.de

Vor rund sieben Jahren hatte sich Gossip still und heimlich aufgelöst. Nun ist die Band rund um Sängerin Beth Ditto wieder im Studio: Mit Album „Real Power“ erscheint am 22. März, am Freitag wurde die Single „Crazy Again“ veröffentlicht.

Beth Ditto und ihre Band Gossip machen wieder gemeinsame Sache. Die Zeit sei reif für eine Wiedervereinigung, teilte Gossip am Freitag mit. Am 22. März 2024 werde mit „Real Power“ das erste gemeinsame Album seit elf Jahren veröffentlicht, die Single „Crazy Again“ erschien am Freitag. Frontsängerin Beth Ditto zeigte sich begeistert: „Die erwählte Familie ist die wahre Familie, und wir alle brauchen uns gegenseitig mehr denn je“, schrieb die Musikerin auf Instagram.

Vor rund sieben Jahren hatte sich Gossip still und heimlich aufgelöst. Ditto legte daraufhin 2017 einen Soloneustart hin. „Es gab keinen großen Krach. Am Ende haben wir einfach ‚Ciao‘ gesagt, das Leben geht weiter. Natürlich bin ich traurig, und es ist eine große Veränderung im Leben. Aber es ist kein Drama“, hatte die Sängerin damals erklärt und einer möglichen Wiedervereinigung eine Absage erteilt: „Ich glaube nicht, dass das möglich ist“.

Doch es kam anders. Nun sind Beth Ditto, Gitarrist Nathan Howdeshell und Drummerin Hannah Blilie wieder ein Team. Der Name ihrer ersten Single ist Programm. „Crazy Again“ ist ein verspielter, fröhlicher Titel zu einem Video von Regisseur Ssion. „In dem Song geht es darum, wirklich verliebt zu sein und sich sicher zu fühlen“, beschreibt es Ditto in der Mitteilung der Band. „Wir haben überlebt. Wir sind aus dem Nichts gekommen und haben es verdammt noch mal geschafft, da rauszukommen. Und 20 Jahre später hier zu sein und immer noch gemeinsam Musik zu machen, ist einfach unglaublich“.

Ditto hatte die Punk-Riot-Band Gossip 1999 mit zwei Freunden aus ihrer Heimatstadt Searcy im US-Bundesstaat Arkansas gegründet. Die Sängerin wurde zur Ikone der LGBTIQ-Community, also für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans- und queere Menschen. Den großen Durchbruch hatte das Trio mit dem Album „Music For Men“ (2009).