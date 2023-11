Jannik Sinner: „Roter Baron“ auf Siegeszug

Jannik Sinner, 22, spielt in Turin in einer eigenen Tennis-Liga. Ist der Südtiroler auf dem Weg zur Nummer 1?

Mit einem solchen Posterboy haben sie im Pala Alpitour von Turin in ihren kühnsten Träumen nicht gerecht. Als sich Italiens Tennisverband um die Austragung der ATP Finals von 2021 bis 2025 bewarb und sich dabei vor viereinhalb Jahren gegen Singapur durchsetzte, gab es durchaus erste Hinweise, dass da eine neue goldene Generation an italienischen Spielern heranwachsen könnte. Doch Jannik Sinner war damals außerhalb der Top 300 der Welt, ein Teenager aus Sexten in Südtirol, der gerade einmal die Skier an den Nagel gehängt hatte.

Nun, bei den ATP Finals 2023, ist Sinner, 22, der Mann der Stunde. Er besiegte Stefanos Tsitsipas, beendete eine 19 Matches andauernde Siegesserie von Novak Djoković und bezwang auch Holger Rune, obwohl er zuvor schon für das Halbfinale qualifiziert war.

Neue Rezepte

Seit Sinner als 19-Jähriger das Viertelfinale der French Open erreichte, gilt er als künftiger Star, der „Corriere della Sera“ ernannte ihn ob seiner Haarpracht zum „roten Baron“. Mit seinen Duellen gegen Carlos Alcaraz, darunter das Fünf-Stunden-Match im Vorjahr in New York, das erst kurz vor drei Uhr früh endete, hat er die nächste große Rivalität des Tennissports mitbegründet. Doch Sinner kam danach nicht mehr wirklich vom Fleck, im Ranking saß er knapp außerhalb der Top Ten fest. Wie gelang ihm also heuer der Vorstoß auf Platz vier der Welt, die erstmalige Qualifikation für die ATP Finals der besten acht Spieler des Jahres (2021 war er als Ersatzmann nachgerückt) und dort dieser beispiellose Siegeszug, der ihn schon vor dem Halbfinale heute (ab 14.30 Uhr, live Sky) zum Titelfavoriten macht?