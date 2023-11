Klassik für Taktlose: Wollen Sie etwas über die Blockflöte wissen? 

Katrin Nussmayr will die Klassikwelt besser verstehen und stellt Fragen.

(c) Die Presse/Clemens Fabry (Clemens Fabry)

Nein? Dann versäumen sie aber allerhand! Dieses Schuljahr wurden im Burgenland dem Voksschul-Nachwuchs immerhin fast 3000 Blockflöten ausgehändigt. So kehrt die Musik in die Schulen zurück. Aber das Instrument?

Ist besser, viel besser als sein Ruf, erfuhr Katrin Nussmayr in „Klassik für Taktlose“. Sie holt die Neuigkeiten über das viel gescholtene Instrument wie eine Schlangenbeschwörerin aus unserm Musikkritiker Wilhelm Sinkovicz heraus: natürlich, indem sie Blockflöte spielt...

„Klassik für Taktlose“ ist Teil des Podcasts „Musiksalon“ und erscheint jeden zweiten Samstag.