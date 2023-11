Wiener bei Pkw-Kollision in Traiskirchen gestorben

Der 58-Jährige starb an der Unfallstelle, zwei weitere Lenker wurden verletzt.

Ein Lenker aus Wien ist am Freitag nach einem Verkehrsunfall in Traiskirchen (Bezirk Baden) gestorben. Der 58-Jährige dürfte ein vor ihm fahrendes Auto zu spät bemerkt haben, das links abbog. Beim Ausweichen auf die Gegenfahrbahn kollidierte sein Pkw frontal mit dem Wagen eines 47-Jährigen, der wiederum gegen das Kfz eines 27-Jährigen prallte. Der 58-Jährige starb an der Unfallstelle, berichtete die Polizei in einer Aussendung. Die anderen beiden Lenker wurden verletzt.

Der 47-Jährige wurde ins Landesklinikum Baden eingeliefert. Der 27-Jährige wurde leicht verletzt. Sie stammen wie der 58-Jährige aus der Bundeshauptstadt. (APA)