EU-Entscheidung über Beginn von Aufnahmegesprächen mit Ukraine offen

Ein Insider zieht einen raschen Beginn von Beitrittsverhandlungen in Zweifel und bezieht sich dabei unter anderem auf die Ablehnung Ungarns. Auch über eine weitere Hilfszahlung gebe es keine Einigkeit.

Die Entscheidung der Europäischen Union zur Aufnahme von Beitrittsgesprächen mit der Ukraine ist einem hochrangigen EU-Vertreter zufolge offen. Es gebe zudem noch keine Einigkeit über eine weitere Hilfszahlung von 50 Milliarden Euro an die Regierung in Kiew, sagte eine mit den Vorbereitungen des EU-Gipfels Mitte Dezember vertraute Person am Freitag. Die jüngsten Diskussionen über eine weitere Unterstützung „so lange wie nötig“ sei ein „Realitäts-Check“, hieß es.

Die Staatsführer realisierten, dass es ziemlich teuer werde. Ein Vorschlag der EU-Kommission, das langfristige Budget aufzuschnüren und weitere 50 Milliarden Euro für die Ukraine bereitzustellen, werde von mehreren Seiten kritisiert, hieß es weiter. „Wir dürfen der Ukraine nicht erlauben, pleite zu gehen, das ist keine Option. Aber es ist nicht leicht.“

Zugleich stellte er den raschen Beginn von Beitrittsverhandlungen in Zweifel und bezog sich dabei unter anderem auf die Ablehnung Ungarns. Einige EU-Spitzenpolitiker hätten vorgeschlagen, das Thema für März 2024 wieder auf die Tagesordnung zu stellen. Bis dahin hat die EU-Kommission einen Bericht dazu angekündigt, ob die Ukraine die Beitrittsbedingungen erfüllt. (APA/Reuters)