Ein 16-Jähriger, der im Zuge eines Arzttermins in Wiener Neustadt entkam, wird nun mit einem Fahndungsfoto gesucht. Auch zwei weitere Häftlinge sind weiter auf der Flucht.

Die Polizei hat am Freitag ein Foto jenes Insassen veröffentlicht, der am Montag um 10.30 Uhr im Zuge einer ärztlichen Untersuchung im Landesklinikum Wiener Neustadt geflüchtet ist. Der 16-jährige Afghane trug der Aussendung zufolge einen schwarz-weißen Trainingsanzug mit der Aufschrift „Alpha“. Hinweise zum Aufenthalt von Yousef A., die auch vertraulich behandelt werden, wurden an die Polizeiinspektion Wiener Neustadt-Burgplatz (Tel. 059133-3391) erbeten.

Der Teenager trug bei seiner Flucht Handschellen. Eine Alarmfahndung, bei der auch ein Hubschrauber und Diensthunde eingesetzt waren, verlief am Montag ergebnislos. Der 16-Jährige wäre laut Exekutive im Jänner 2024 aus der Haft aus der Justizanstalt für Jugendliche in Gerasdorf (Bezirk Neunkirchen) entlassen worden.

Zwei weitere Fälle

Ein weiterer Häftling entkam Dienstagabend bei einem Spitalsbesuch. Der 35-jährige Insasse saß in der Justizanstalt Stein laut Exekutive eine Haftstrafe wegen unter anderem schweren Raubes ab. Eine Alarmfahndung nach dem russischen Staatsbürger im Raum Krems verlief negativ. Ebenfalls verschwunden ist eine Insassin der Justizanstalt (JA) Schwarzau (Bezirk Neunkirchen), sie flüchtete während eines unbewachten stationären Aufenthalts im Landesklinikum Wiener Neustadt. (APA)