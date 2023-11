Der Schilling wäre jetzt 100 Jahre alt

Gerhard Jelinek führt in seinem Buch „1924. Schneller, frecher, wilder. Der Beginn der fabelhaften Zwanziger“ durch ein spannendes Jahr.

Ein Buch über Österreich im Jahre 1924? Was an diesem Zeitabschnitt so interessant sei, fragten wir im Juli beim Gartenfest der 175 Jahre alten „Presse“ den Kollegen Gerhard Jelinek. – „Na, lass dich überraschen!“

Und tatsächlich, überaus spannend ist sie geworden, die Nacherzählung eines Jahres, das für viele in dem klein gewordenen Land zu einem Jahr des Aufbruchs, des Neubeginns, zu einem Jahr der großen Hoffnungen werden sollte. Nicht nur die neue Währung zeugt davon: Die Nationalbank hat einfach die Zehntausend-Kronen-Banknoten überdruckt: „ein Schilling“. Denn es war zu wenig Papier für neue Scheine vorhanden.

In Österreich regierte der christlichsoziale Theologieprofessor Ignaz Seipel als Bundeskanzler mit zwei deutschnationalen Parteien. So idyllisch, wie es Stefan Zweig, ein reicher Erbe und weltberühmter Schriftsteller, in der Nachbetrachtung schildert, war es keineswegs. Aber Deutschland und Österreich konnten sich halbwegs stabilisieren. „Gerade weil sie an Beunruhigungen so schwer gelitten, nahm unsere Generation den relativen Frieden als unverhofftes Geschenk“, schreibt Zweig in der „Welt von Gestern“.

Es ist die Glanzzeit der Kriegsgewinnler, der Spekulanten, der Schieber, der Schilling-Milliardäre wie Castiglione und Siegmund Bosel. Im Februar glänzt die Society der Neureichen auf der ersten Opernredoute in ihren teuren Logen, doch Hunderte „normale“ Eintrittskarten müssen verschenkt werden.

Der Hitler-Prozess

Ausgerechnet der 1. April 1924 hat keinerlei Scherze auf Lager. Im Gegenteil: In München wird der 34-jährige arbeitslose Agitator einer deutschnationalen Kleinpartei wegen eines dilettantischen Putschversuchs, bei dem 1923 ein Dutzend Menschen starben, in einem Prozess zu vier Jahren bequemer „Festungshaft“ verurteilt. Mit ihm neun Mitangeklagte. Nach 24 Tagen geht der Prozess zu Ende, der den Lauf der Welt ändern sollte. „Es war eine Posse, die als Tragödie enden wird“, schreibt Jelinek. Denn das bayrische Volksgericht sympathisierte mit den Angeklagten. Nach wenigen Monaten wird der Nationalsozialist Adolf Hitler noch im gleichen Jahr begnadigt.

Man schreibt den 1. Juni, als Bundeskanzler Ignaz Seipel nach einem Termin im Burgenland dem Zug auf dem Wiener Südbahnhof entsteigt. Ein junger Mann eilt über die Gleise und schießt mehrmals auf Seipel. Der Hilfsarbeiter Karl Jawurek wird überwältigt, Seipel schreitet unbeeindruckt weiter, dann verlassen ihn die Kräfte, er bleibt aber bei Bewusstsein. Im Wiedener Spital wird ein Steckschuss in der Lunge festgestellt, aber eine Operation ist zu riskant. So wird der Kanzler schließlich weiter amtieren, der Attentäter gibt sich vor Gericht geständig. Fünf Jahre Kerker sind ein recht mildes Urteil, Seipel hat dafür gesorgt.

Am 1. Oktober, also mit einem Jahr Verspätung nach Deutschland, beginnt nun auch für Österreich die Epoche des Radios. Das „Studio“ der konzessionierten „Radio-Verkehrs-AG“ (Ravag) ist im einstigen Kriegsministerium am Stubenring eingerichtet, die Sendeanlage ist am Dach des Ministeriums angeschraubt worden. Rund 11.000 Wiener besitzen schon eine amtliche Empfangslizenz, die – nach heutigem Geldwert – zehn Euro pro Monat kostet.

Ein flotter Überflug über ein interessantes Jahr. Und ein hübsches Weihnachtspräsent.