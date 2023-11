Diese drei Aktien sind laut Experten gerade jetzt einen Kauf wert

An den Börsen macht sich plötzlich wieder Euphorie breit. Wir haben unter den Aktien, zu denen sich diese Woche Experten positiv äußerten, folgende drei herausgefiltert. Bei einer kommt die Begeisterung unerwartet, aber auch der Aufsichtsrat glaubt an sie – und hat einen Insiderkauf getätigt.

Es mutet teuflisch an, was Börsenaltmeister André Kostolany den Anlegern schon immer ins Stammbuch schrieb – und weshalb für Kleinanleger im Großen und Ganzen auch nur ein langfristiger Investitionsansatz sinnvoll ist: „Wer die Aktien nicht hat, wenn sie fallen, hat sie auch nicht, wenn sie steigen.“ Börsen nämlich drehen manchmal ganz schnell. Und zwar nach unten wie nach oben. Zuletzt nach oben. Um vier Prozent in der abgelaufenen Woche der deutsche Dax und die US-Technologiebörse Nasdaq, an die 3,5 Prozent der Euro Stoxx 50 und der wichtigste US-Index S&P 500.

Plötzlich scheint die Angst weg zu sein, was vor allem an der sinkenden Inflation liegt (in den USA betrug sie im Oktober nur noch 3,2 Prozent, in der Eurozone 2,9 Prozent nach 10,6 Prozent ein Jahr zuvor) – und der damit einhergehenden Erwartung, dass die Notenbanken nun schneller zu Zinssenkungen übergehen könnten, um die maue Konjunktur zu stimulieren. An den Terminmärkten wird angesichts der abflauenden Inflation bereits über Zinssenkungen in den USA ab dem Frühjahr spekuliert.

Mehr lesen Diese spekulative Aktie könnte laut Experten um über 130 Prozent steigen

Gewiss, man lasse die Möglichkeit sogar für weitere Zinsanhebungen für den Fall der Fälle im Spiel, wie von der US-Notenbank mitgeteilt wurde und wie dies für Europa etwa der Gouverneur der heimischen Nationalbank, Robert Holzmann, am Freitag sagte.

Aber „Händler an den Geldmärkten sind immer fester davon überzeugt, dass die Europäische Zentralbank ihre Zinssätze drastisch senken wird, um die Wirtschaft der Eurozone vor einem heftigen Abschwung zu bewahren“, schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag in einer Bericht. „Zinsswaps preisen für das kommende Jahr jetzt erstmals einen ganzen Prozentpunkt an Zinssenkungen der Frankfurter Währungshüter ein. Vor zwei Monaten implizierten die Swap-Preise noch eine Senkung um nur 75 Basispunkte.“

Die Börsen sind daher alles in allem in guter Laune. Jedenfalls sind sie optimistischer als die notorisch abwartenden Notenbanken. Bernhard Grünäugl von BayernInvest brachte dies in einem Kommentar gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters sehr treffend auf den Punkt: „Das Katz-und-Maus-Spiel zwischen Kapitalmärkten und Notenbanken geht damit in die nächste Runde“.

Doch zu welchen Aktien haben sich Experten in dieser Woche sehr positiv geäußert?