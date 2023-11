ChatGPT-Entwickler OpenAI feuert seinen Chef Sam Altman

In der Begründung heißt es, dass Altman nicht immer „ehrlich“ gewesen sei. Die Technologiechefin Mira Murati übernimmt vorläufig seinen Posten. Nach Altmans Rauswurf kündigten mehrere seiner Kollegen.

Der Entwickler des Chatbots ChatGPT, OpenAI, hat überraschend seinen Chef Sam Altman gefeuert. Das auf Künstliche Intelligenz spezialisierte Unternehmen erklärte am Freitag zur Begründung, der 38-Jährige sei in seiner Kommunikation mit dem Verwaltungsrat nicht immer „ehrlich“ gewesen. Technologiechefin Mira Murati werde vorläufig den Chefposten übernehmen, während die dauerhafte Nachfolge geregelt werden solle.

„Der Vorstand hat nicht länger Vertrauen in seine Fähigkeit, OpenAI weiter zu führen“, hieß es. OpenAI machte aber zunächst keine näheren Angaben zu den Vorwürfen gegen Altman, der durch ChatGPT zu einem der Gesichter der Künstlichen Intelligenz und zu einem Star des Silicon Valley geworden war. Die bisherige OpenAI-Technologie-Chefin Mira Murati soll den Angaben zufolge das Unternehmen mit sofortiger Wirkung übergangsweise führen. Die Suche nach einem neuen Chef oder einer neuen Chefin laufe.

Greg Brockman, Mitbegründer und Präsident von OpenAI, meldete sich auf X, um nachzuzeichnen, wie es zu dem Rauswurf von Altman gekommen war. In dem Threat ist zu lesen, dass Altman via Google Meet über die Entscheidung informiert wurde - es mutet ein wenig komisch an, dass ein von Microsoft mit 10 Milliarden Dollar finanziertes Unternehmen für ihre interne Kommunikation auf Google setzt.

Brockman selbst kündigte wenige Stunden nachdem Altmans Rauswurf bekannt wurde. Auf X veröffentlicht er die kurze Nachricht, die er an das OpenAI-Team geschickt hat: „Basierend auf den heutigen Neuigkeiten, kündige ich.“ Auch weitere Mitarbeiter folgen Brockmans Entscheidung.

OpenAI war 2015 zunächst als Non-Profit-Unternehmen gegründet worden. 2019 erlaubte ein Umstrukturierung aber das Erwirtschaften begrenzter Gewinne. Der Software-Riese Microsoft stieg zudem im selben Jahr mit zunächst einer Milliarde Dollar bei OpenAI ein.

KI für die breite Öffentlichkeit

Das Unternehmen sorgte dann vor rund einem Jahr mit der Einführung von ChatGPT für Furore: Das Programm ist in der Lage, mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) aus sehr kurzen Eingabeaufforderungen beispielsweise Essays, Gedichte oder Unterhaltungen zu generieren. ChatGPT machte die Möglichkeiten der KI damit schlagartig einem großen Publikum bewusst - was auch zu Befürchtungen zum Potenzial von KI geführt hat.

OpenAI hatte von Anfang an das Ziel ausgerufen, einen verantwortungsvollen Umgang mit Künstlicher Intelligenz zu finden. KI könne der Gesellschaft großen Nutzen bringen, ihr aber auch potenziell großen Schaden zufügen, erklärte damals das Gründerteam, dem neben Altman unter anderem auch Tesla-Chef Elon Musk angehörte. „Unser Ziel ist es, digitale Intelligenz so voranzubringen, dass es am wahrscheinlichsten ist, dass sie der Menschheit als Ganzes nutzt.“

„Künstliche Intelligenz hat das Potenzial, fast jeden Aspekt unseres Lebens zu verbessern“, sagte Altman im Mai vor dem US-Kongress. „Sie birgt aber auch ernsthafte Risiken.“

Altmans Werdegang

Der in St. Louis im Bundesstaat Missouri aufgewachsene Altman hatte sich im Silicon Valley schon einen Namen gemacht, bevor er mit ChatGPT weltweit bekannt wurde. Altman studierte Informatik an der kalifornischen Elite-Universität Stanford, schmiss das Studium aber und gründete die App Loopt, mit der Nutzer ihren Standort mit Freunden und Verwandten teilen konnten.

Später stieg er beim Startup-Inkubator Y Combinator ein, der Erfolgsunternehmen wie dem Wohnungsvermittler Airbnb und dem Lieferservice DoorDash Starthilfe leistete. 2014 wurde Altman Chef von Y Combinator. Den Posten gab er fünf Jahre später ab, um sich mehr auf OpenAI konzentrieren zu können. Altman hat auch hunderte Millionen Dollar in das Fusionsenergie-Startup Helion investiert und arbeitet an einer Kryptowährung namens Worldcoin, deren Nutzer sich anhand ihrer Iris identifizieren sollen. (APA/Red.)