Wohin mit dem PLastikmüll? (c) Erwin Wodicka

Manche hatten sich in der dritten Verhandlungsrunde über das globale Plastikabkommen einen Durchbruch erwartet. In der Schlussphase der Konferenz in Nairobi sieht es allerdings ganz und gar nicht danach aus.

Der Plan war unmissverständlich, die Realität im Verhandlungssaal sieht dagegen gänzlich anders aus. In der Schlussphase der dritten Verhandlungsrunde zu einem Plastikabkommen formiert sich offenbar eine Gruppe von Ländern, die konsequente Formulierungen torpedieren will.

Blicken wir kurz zurück: Die UN-Resolution hat eindeutige Ziele formuliert – angesichts überbordender Plastikverschmutzung zu Land und zu See und angesichts auch geradezu explorierender Produktionsmengen von Plastik verlangt das 2022 beschlossene UN-Papier einen konsequenten Kampf gegen die außer Kontrolle geratene Verschmutzung durch Kunststoffe – was so gar nicht im Interesse der ölproduzierenden Staaten und der chemischen Industrie ist.

Soll weniger Plastik produziert werden?