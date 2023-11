80-Jährige in Wien von falschem Polizisten beraubt

Als die Frau dem Mann nicht den Inhalt ihres Bankschließfachs übergeben wollte, schlug er der Pensionistin mehrmals ins Gesicht.

Eine 80-jährige Frau ist am Freitag zu Mittag in Wien-Hietzing von einem falschen Polizisten beraubt und mehrfach ins Gesicht geschlagen worden. Der Mann hatte zuvor die Pensionistin mit einem Trick dazu gebracht, ihr Bankschließfach zu räumen. Die Frau weigerte sich allerdings, dem Verdächtigen den Inhalt zu übergeben. Daraufhin stieß der falsche Polizist die Frau zur Seite, attackierte sie und flüchtete mit der Beute, hieß es in einer Aussendung der Exekutive.

Vor dem Raub hatte der Mann die Pensionistin angerufen und vorgegeben, dass jemand versucht habe, mit einem gefälschten Ausweis Geld von ihrem Konto zu beheben. Sie solle deshalb ihr Schließfach räumen. Ein „Kollege“ werde bei ihr Zuhause vorbeikommen, um den Inhalt des Schließfaches zu fotografieren.

Als der „Kollege“ den Inhalt des Schließfaches dann plötzlich auch mitnehmen wollte, war das Opfer dagegen. Daraufhin stieß der Verdächtige die Dame zur Seite, schlug ihr mehrmals ins Gesicht und flüchtete mit der Beute. Die 80-Jährige wurde bei der Tat leicht verletzt. (APA)