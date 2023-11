In den Ruinen des Wintersports

Drucken

Auf der Suche nach den „Lost Places": Freerider Felix Gross. • Richard Buchner

Innsbrucker Freerider entdecken die Infrastruktur verlassener Skigebiete – und geben damit einen eindrucksvollen Ausblick auf die alpine Zukunft.

Die verstaubten Liftkarten liegen noch in der Talstation verteilt. Reihenweise rotten Skischuhe vor sich hin, neben zerbrochenen Fensterscheiben trotzen alte Funkgeräte den Elementen. Draußen im Schnee haben sich Skifahrer diese Seilbahnruine zu eigen gemacht, die Dächer dienen ihnen als Schanzen, sie springen über verfallene Skihütten, rasen durch marode Lifthäuschen. Es ist eine Szene aus dem Film „Projection“, die Bildsprache ist eindrucksvoll, die Klänge sind minimalistisch.

Wenn im Herbst die Filmfestivals durch die Lande touren und die Skiwelt ihre neuen Machwerke präsentiert, steht am Ende eine längst unüberschaubar gewordene Schwemme an Produktionen. Viel Einheitsbrei ist darunter, oder auf der Suche nach dem Besonderen, der einen speziellen Geschichte, werden die Zugänge immer sonderbarer, die Drehorte immer entlegener. Die Bilder aber bleiben meist die gleichen. Und doch findet sich Jahr für Jahr der ein oder andere Lichtblick, der mit neuer Herangehensweise überzeugt und wie im Falle von „Projection“ auch noch perfekt den Zeitgeist trifft. Zumindest jenen, der den Skisport im Rückzug wähnt, vor dem Klimawandel, vor den drängenden Fragen der Nachhaltigkeit, und für den sich der Skimassentourismus überlebt hat.

Hochalpine Tristesse. Buchner

Eine Gruppe Innsbrucker Skifahrer und Snowboarder rund um Filmemacher Richard Buchner, 27, hat sich also aufgemacht in die Alpentäler, zu jenen Orten, in denen der Skitourismus bereits gescheitert ist: stillgelegte Skigebiete, vor sich hin rostende Liftanlagen, dem Verfall überlassene Bergrestaurants. Auf Tourenskiern oder mit den Spielarten des Urban Skiing schaffen sie ein Filmdokument voller Assoziationen zum Klimawandel und zur Umweltverschmutzung. Ihre Zuseher kommen nicht umhin, kapitalistische Machenschaften in den Bergen zu wittern oder an der Zukunftsfähigkeit des alpinen Wintertourismus zu zweifeln. „Lost Places“-Stimmung in bester Arthouse-Manier soll „Projection“ verbreiten, teilen Regisseur Buchner und seine Kollegen mit, und tatsächlich: Die makaber-schönen Bilder sprechen für sich, auch weil auf namhafte Freeride-Stars und auf finanzielle Unterstützung von Sponsoren verzichtet wurde, außerdem auf allzu pathetische Gedanken über das eigene Tun. Nur einmal fragt die Stimme aus dem Soundtrack: „Was haben wir getan? Wo ist alles hin?“

„Du spürst die Hilflosigkeit“