Thomas Muster: „Thiem ist eine Blackbox“

Thomas Muster: Mit demselben Ranking wie vor einem Jahr dazustehen, ist bitter. Wir sind schon vor zwölf Monaten zusammengesessen und haben über Dominics Potenzial und was für ihn noch möglich wäre gesprochen. Wenn er die ganze Saison so gespielt hätte wie im ersten Satz gegen Stefanos Tsitsipas in Wien, nämlich auch mit dieser Intensität, dann wäre er jetzt nicht in dieser Position. Dann hätte er 80 Prozent der Matches, die er heuer verloren hat, gewonnen.