Autorin Teresa Präauer erhält Literaturpreis

Präauer hatte beim Österreichischen und Bayerischen Buchpreis noch das Nachsehen, in Bremen überzeugte ihr Roman „Kochen im falschen Jahrhundert“.

Die österreichische Schriftstellerin Teresa Präauer wird mit dem mit 25.000 Euro dotierten 70. Bremer Literaturpreis 2024 ausgezeichnet. Präauer erhält den Preis für den Roman „Kochen im falschen Jahrhundert“, der im Wallstein Verlag erschienen ist, wie die Senatspressestelle am Samstag mitteilte. „Teresa Präauer verbindet in ihrem Roman auf einzigartige Weise Witz, Analyse und existenzielle Unruhe“, heißt es in der Begründung der Jury.

Präauer wurde den Angaben nach 1979 in Linz geboren. Sie studierte Germanistik und bildende Kunst. Im Verlag Wallstein sind mehrere ihrer Werke erschienen, darunter ihr Debütroman „Für den Herrscher aus Übersee“. Das Buch „Kochen im falschen Jahrhundert“ stand auf der Longlist des Deutschen Buchpreises 2023. (APA/dpa)