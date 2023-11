Schallenberg: „Die Hamas muss verschwinden“

Das haben die USA mit ihrer militärischen Präsenz sehr gut hinbekommen. Die Iraner wollen offenbar nicht voll in den Krieg einsteigen, weil sie Angst vor der Reaktion haben. Die Hamas wird allein übrig bleiben. Ich habe kein Mitleid mit ihnen. Ihr Terrorüberfall auf Israel am 7. Oktober war ein grausamer Blutrausch, der an mittelalterliche Pogrome oder Massaker des IS erinnert. Ich habe Bilder gesehen, die mich nie wieder verlassen werden.