Israel nimmt nun den südlichen Gazastreifen ins Visier

Ein palästinensischer Helfer sucht nach Verschütteten nach einem israelischen Luftschlag in Khan Junis. Reuters/Ibraheem Abu Mustafa

Im Feldzug gegen die Hamas dürfte die israelische Armee ihre Kräfte auf den zentralen und südlichen Teil des Gazastreifens konzentrieren. Dort werden die Chefs der Terrororganisation vermutet. Die neue Phase könnte noch blutiger werden.

Es mehren sich die Anzeichen, dass Israel seinen militärischen Vorstoß zur Niederringung der palästinensischen Terrororganisation Hamas in den kommenden Tagen auf den zentralen und südlichen Teil des Gazastreifens ausdehnen wird.

Am Freitag und am Samstag bombardierte Israel Objekte in der Stadt Chan Junis im Süden des Gazastreifens. Zuvor waren Flugblätter abgeworfen worden, die Zivilisten zum Verlassen der Stadt nahe der ägyptischen Grenze aufforderten. Die Hamas-kontrollierten Behörden sprachen von 15 Opfern nach dem Luftschlag.

IDF-Sprecher: „Wir haben keine andere Wahl“