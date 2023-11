Indien erwägt neuen Schacht für die Rettung eingeschlossener Arbeiter

41 Bauarbeiter sind seit einer Woche in einem Tunnel eingesperrt. Nun soll ein vertikaler Schacht die Arbeiter retten.

Für die ins Stocken geratene Rettung der 41 in einem Straßentunnel in Indien eingeschlossenen Bauarbeiter erwägen Rettungskräfte das Bohren eines neuen, vertikalen Schachts. „Wir prüfen alle Möglichkeiten, um die Arbeiter zu retten“, sagte das in die Rettungsmaßnahmen involvierte Regierungsmitglied Bhaskar Khulbe am späten Samstag.

Die Nachrichtenagentur Presst Trust of India berichtete, die Vorbereitungen „zum Bohren eines vertikalen Lochs von der Spitze des Hügels aus“ hätten bereits begonnen. Indische Medien veröffentlichten ein Foto, auf dem ein Bagger den Boden auf der bewaldeten Hügelkuppe hoch über dem Tunnel abträgt.

Die Retter rechneten mit einem Zeitrahmen von „maximal vier bis fünf Tagen“, um die Männer zu befreien, sagte Khulbe, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.

Der im Bau befindliche Straßentunnel im nordindischen Bundesstaat Uttarakhand war vor einer Woche auf einer Länge von 200 Metern eingestürzt. Seit dem Unglück sind zahlreiche Helfer im Einsatz, um zu den verschütteten Arbeiten vorzudringen. Mithilfe von schwerem Gerät wurde bisher versucht, durch die Geröllhaufen horizontal ein Stahlrohr mit einem Durchmesser von 90 Zentimetern zu treiben. Durch diese Röhre sollen die Arbeiter schließlich in die Freiheit gelangen.

Mehr lesen Nach Erdrutsch: Dutzende Bauarbeiter weiter in Tunnel eingeschlossen

Durch Rohr mit Sauerstoff, Wasser, Nahrung und Medikamenten versorgt

Die Rettungsmaßnahmen wurden immer wieder durch herabfallende Trümmerteile sowie dem Ausfall der Bohrmaschinen verzögert. Nun erwägen die Rettungsmannschaften laut Khulbe, einen komplett neuen Schacht zu bohren.

Die Einsatzkräfte halten über Funk mit den Verschütteten Kontakt. Sie werden durch ein 15 Zentimeter dickes Rohr mit Sauerstoff, Wasser, Lebensmitteln und Medikamenten versorgt. Zum Zustand der Verschütteten gibt es keine offiziellen Angaben.

Angehörige der Eingeschlossenen, die über Funk mit den Männern sprachen, sagten, die Bedingungen seien schlecht und die Moral am Boden. Die Bauarbeiter seien „in Tränen aufgelöst“ gewesen und zweifelten an den Maßnahmen zu ihrer Rettung, sagte ein Angehöriger Journalisten.

Nach einem Bericht der Wochenzeitung „India Today“ wurde der externe Tunnelexperte Arnold Dix zu Hilfe gebeten. Dix sagte der Zeitung, der Tunnel befinde sich ein „einer der schwierigsten Gegenden“, er sei aber zuversichtlich, dass die Bauarbeiter gerettet werden können. „Wir werden diese 41 Männer nach Hause bringen“, sagte er. (APA/AFP)