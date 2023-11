Wer war Jaromir Weinberger? Wir hätten längst fragen sollen!

Mit dem „Schwanda“ kehrt eine einst erfolgreiche Opernfigur zurück. Eine Renaissance für seinen Komponisten, 1938 vertrieben, wäre überfällig.

Plakate mit dem einst so populären, heute beinah unbekannten Opern-Titel „Schwanda der Dudelsackpfeifer“ findet man in Wien derzeit allüberall. Das Werk stammt von Jaromir Weinberger. Und da tun sich selbst geeichte Musikfreunde schwer, diesen Namen zuzuordnen. Wer war das?

Der „Schwanda“ war in der Zwischenkriegszeit ungemein populär. Nicht bei Weinbergers Landsleuten – die Uraufführung fand 1927 im Prager Nationaltheater statt. Geradezu euphorische Reaktionen erschienen vor allem in deutscher Sprache. Und Deutschland wie Österreich waren bald die Länder, in denen Weinbergers Stück (in Max Brods Übersetzung) am erfolgreichsten wurde.

Gespielt hat man „Schwanda“ allerdings in aller Welt – auch in der New Yorker Met und in Buenos Aires. Die Erstaufführungs-Dirigenten hießen Hans Knappertsbusch, Erich Kleiber, Clemens Krauss. Und Krauss war es auch, der die Uraufführung von Weinbergers Schiller-Oper „Wallenstein“ für Wien anbahnte. Die Premiere war 1937 in der Staatsoper – wenig später gehörte Wien zu Deutschland und Weinberger musste fliehen.

»Wien hätte in Sachen Weinberger noch (mindestens) eine Bringschuld.«

Erfolge „fünf vor zwölf“ waren für sein Leben prägend. Wenige Wochen vor Hitlers Machtübernahme zeigte Berlin seine Operette „Frühlingsstürme“, mit Franz Lehárs Lieblingstenor Richard Tauber, dem Weinberger auch zwei rechte „Tauber-Lieder“ in die Gurgel komponiert hatte. Hitparadenverdächtig. Aber…

Atemberaubende „Passacaglia“

Anders als manche Kollegen hatte Jaromir im amerikanischen Exil keine Chance mehr. Auf dem Weg in die Emigration schuf er noch ein atemberaubendes Stück, eine „Passacaglia“ für Orgel und Orchester, ein Werk, das zum Beispiel wunderbar in den Reigen der Einweihungs-Konzerte für die neue Orgel im Wiener Musikverein gepasst hätte.

Allein, es hat nach 1945 keine Weinberger-Renaissance gegeben. Versuche, an die einstigen Erfolgsserien des „Schwanda“ in der Volksoper anzuknüpfen, scheiterten an einer allzu dümmlichen Regiearbeit.

Seither gab es immerhin eine konzertante Aufführung des „Wallenstein“, die für CD mitgeschnitten wurde – eines der raren Tondokumente, die hören lassen, was die Musikwelt nachzuholen hätte. Für die Staatsoper wäre die Schiller-Oper eine Bringschuld – etwa wie Goldmarks eine Generation früher so populäre „Königin von Saba“. Aber um einen breit gefächerten Spielplan bemüht man sich in der Stadt, in der drei Opernhäuser aus ein und demselben Repertoire-Topf schöpfen, wenig.

Immerhin: Den „Schwanda“ kann man jetzt ein paar Mal live erleben. Einiges von Weinbergers Klaviermusik hat der Wiener Gottlieb Wallisch für CD eingespielt. So miserabel ist „unsere“ Weinberger-Bilanz also auf den ersten Blick nicht. Im aktuellen „Presse“-Podcast „Musiksalon“ gibt es aber noch allerhand aufzuspüren!