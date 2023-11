Deutschlands Fußball, zurück im Krisenmodus

Die 2:3-Niederlage im Test gegen die Türkei erstickte jegliche Aufbruchsstimmung im Keim. Personaldebatten und die Frage nach der richtigen Emotion belasten Team und Teamchef Julian Nagelsmann. Ist das Österreichs Chance?

Es hat nicht lange gedauert, und auch Julian Nagelsmann sah sich erstmals deutlicher Kritik ausgesetzt. Das 2:3 im Testspiel gegen die Türkei in Berlin war gleichbedeutend mit der ersten Niederlage im dritten Spiel unter dem neuen Teamchef, der doch schnellstmöglich alle Probleme lösen sollte, nachdem das deutsche Team mit Hansi Flick gegen die Wand gefahren war.

Nach starkem Beginn samt 1:0-Führung verlor das DFB-Team gegen besser werdende Türken zunächst die Kontrolle und dann das Spiel. Vor dem Kräftemessen gegen Österreich am Dienstag in Wien (20.45 Uhr, live ORF 1) ist Deutschland also zurück im Krisenmodus, wenngleich in abgeschwächter Form. Sollte es allerdings auch gegen die von Ralf Rangnick trainierte ÖFB-Elf nicht zu einem vollen Erfolg reichen, wäre die Aufregung in Fußball-Deutschland sieben Monate vor der Heim-EM unter Garantie groß.