Deal für Feuerpause in Reichweite: Lässt Hamas die Geiseln bald frei?

Eine mögliche Vereinbarung zur Befreiung der seit Wochen aus Israel entführten und in Gaza festgehaltenen Geiseln scheint näher denn je: Drei Fragen zu den wichtigsten Details der aktuellen Entwicklung.

Es sind die bisher vielversprechendsten Signale der Hoffnung, dass Dutzende von der Hamas festgehaltene Geiseln endlich freikommen könnten: Es stünden nur noch „geringfügige Hindernisse einem Abkommen im Weg“, verkündete am Sonntag die katarische Regierung, die zwischen USA, Israel und der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas vermittelt.

Die verbliebenen Fragen seien eher „logistischer und praktischer“ Natur, sagte Katars Regierungschef, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, bei einer Pressekonferenz mit dem EU-Außenbeauftragten Josep Borrell in Doha. Diese Punkte würden den „Kern des Deals“ aber nicht wirklich berühren. Einen Zeitplan nannte er nicht.

1 Was wissen wir über das Schicksal der Geiseln, und wie konkret sind die Details des Deals?

Mehr als 200 Geiseln befinden sich seit dem Terroranschlag in Israel am 7. Oktober in den Fängen der Hamas, darunter mehr als 30 Kinder, zahlreiche ältere Personen und viele Ausländer. Über ihr Schicksal weiß man wenig, es ist nicht einmal klar, wie viele der in den Gazastreifen entführten Personen noch am Leben sind. In den letzten Wochen veröffentlichten die Terroristen Videos mit den Gekidnappten, wohl um von Israel Zugeständnisse zu erpressen. Nur vier Geiseln wurden bisher freigelassen.

»Die Verhandlungen sind in einer sehr

heiklen Phase.« Jon Finer Vizechef US-Nationaler Sicherheitsrat

Nun soll die Hamas bereit sein, 87 Geiseln gehen zu lassen, berichtet der israelische Sender N12. Darunter seien 53 Frauen, viele Kinder sowie 34 Ausländer. Im Gegenzug müsse Israel sich zu fünf Tagen Kampfpause sowie zur Freilassung von weiblichen und minderjährigen palästinensischen Häftlingen in Israels Gefängnissen verpflichten. Außerdem verlange die Hamas die Einfuhr von mehr Treibstoff in den Küstenstreifen. Laut „Washington Post“ könnte die Freilassung in den nächsten Tagen beginnen. Demnach könnten „zunächst 50 oder mehr Geiseln in kleinen Gruppen alle 24 Stunden freigelassen werden“, sobald Israel zur Feuerpause bereit sei. Die Lage am Boden solle mithilfe von Luftüberwachung kontrolliert werden.

2 Wie wahrscheinlich ist die Freilassung wirklich, und wer verhandelte den Deal?

Der Entwurf des Abkommens sei in wochenlangen Gesprächen in der katarischen Hauptstadt, Doha, zwischen Israel, den USA und der Hamas ausgearbeitet worden, berichteten israelische und US-Medien. Die US-Regierung äußerte sich vorsichtig, aber ebenfalls optimistisch: „Es gab deutliche Fortschritte in den vergangenen Stunden, in den vergangenen Tagen. Die Verhandlungen sind in einer sehr heiklen Phase“, so am Sonntag der Vizechef des Nationalen Sicherheitsrats des Weißen Hauses, Jon Finer. Der Bericht der „Washington Post“ wurde aber dementiert.

Zurückhaltend zeigte sich auch die israelische Regierung: Premier Benjamin Netanjahu sagte, es gebe viele unbegründete Gerüchte und falsche Berichte. „Ich möchte klarstellen: Bis jetzt gibt es noch keine Einigung.“ Netanjahu ist zuletzt intern stark unter Druck geraten. Vergangene Woche marschierten Angehörige der Geiseln und Zehntausende Unterstützer von Tel Aviv nach Jerusalem, das sie am Samstag erreichten. „Jetzt, jetzt, jetzt!“, skandierten sie und forderten von der Regierung einen sofortigen Deal zur Freilassung der Geiseln.

3 Die Feuerpause soll der humanitären Hilfe dienen. Was wissen wir über die Lage in Gaza?

Im von der Hamas regierten Gazastreifen, der seit dem 7. Oktober von Israel bombardiert wird und wo Israels Bodentruppen gegen die Hamas kämpfen, spielt sich eine humanitäre Tragödie ab. Hunderttausende Menschen sind vertrieben worden, Zigtausende getötet. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) warnt vor Hungersnot und Seuchen. Dramatisch ist die Lage im größten Spital, dem al-Shifa-Krankenhaus. Es steht im Zentrum der Kämpfe: Israels Armee fand dort eigenen Angaben zufolge Waffen, Munition und Ausrüstung der Hamas. Am Sonntag veröffentlichte sie auf X zudem ein Video eines 55 Meter langen Tunnels, den man unter dem Spital gefunden habe. Israel beschuldigt die Terrorgruppe, eine Kommandozentrale im und unterhalb des Spitals eingerichtet zu haben.

Die WHO warnt: Das Spital sei eine „Todeszone“. Mehr als 200 Patienten seien dort blockiert. Am Sonntag gelang dank Einsatzes des Roten Halbmondes immerhin die Evakuierung von „31 sehr kranken Babys“, so die Organisation. „Weitere Missionen sind geplant, um die verbliebenen Patienten und das medizinische Personal aus dem Krankenhaus zu transportieren“, sagt WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dafür seien aber Sicherheitsgarantien der Konfliktparteien nötig. (basta., ag.)