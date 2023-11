Schauspielerin Suzanne Shepherd ist tot

Shepherd verkörperte häufig Mafia-Matriarchinnen und galt als gute Besetzung für starke Mütter- und Tantenrollen - etwa in der Kultserie „Sopranos“ oder im Drama „Good Fellas“.

US-Schauspielerin Suzanne Shepherd, die unter anderem im Drama „Good Fellas“ und in der Mafia-Serie „Sopranos“ bekannt wurde, ist im Alter von 89 Jahren gestorben. Shepherd verkörperte häufig Mafia-Matriarchinnen und galt als gute Besetzung für starke Mütter- und Tantenrollen. In „Sopranos“ kam sie auf 20 Folgen und spielte auch in „Allein mit Onkel Buck“, „Pizza, Pizza – ein Stück vom Himmel“ und „Lolita“. „Eine Naturgewalt“, würdigte „Sopranos“-Kollege Ray Abruzzo auf Instagram.

Die 1934 geborene Schauspielerin hatte in New York auch erfolgreich als Schauspiellehrerin gearbeitet. Sie sei am Freitag friedlich in ihrem Zuhause gestorben, schrieb Schauspieler Tom Tritone bei Facebook. Das bestätigte auch Shepherds Agentur der Seite „Variety“. (APA)