Klimaaktivisten protestierten auf der Südautobahn und auf dem Altmannsdorfer Ast. Einige Personen betonierten sich auf der Straße fest, andere schütteten orange Farbe auf die Fahrbahn.

Staus auf allen Zufahrten nach Wien: Die Klimaaktivistinnen und -aktivisten der „Letzten Generation“ legen den Pendler-Verkehr am Montagmorgen lahm. Aus dem Süden reichte der Stau auf der Südautobahn von Vösendorf bis nach Traiskirchen. Eine Stunde musste man mehr einplanen. Der Polizei zufolge dürften vor allem die Stadteinfahrten betroffen sein.

Aktivistinnen und Aktivisten versammelten sich auf mehreren vielbefahrenen Strecken Wiens - sogar auf Autobahnabschnitten, etwa auf der Südautobahn, wo mehrere Demonstrierende stadteinwärts marschierten. Die A2 war in der Folge Richtung Wien Vösendorf gesperrt. Blockadeaktionen samt Staus gab es zudem auf der Südosttangente (A23) beim Altmannsdorfer Ast vor dem Kreuzungsbereich Altmannsdorfer Straße und bei den Abfahrten Handelskai in beiden Richtungen. Dazu war auf der Raffineriestraße die Abfahrt von der A23 und der Donauuferautobahn (A22) in Richtung Lobau gesperrt.

Hand festbetoniert

Wie Bilder der „Letzten Generation“ zeigen, haben sich manche Protestierende sogar auf der Straße festbetoniert. Andere verschütteten orange Farbe auf dem Asphalt, heißt es in einer Aussendung der Gruppierung. Die Exekutive ist bereits dabei, die Proteste aufzulösen. Staus bildeten sich auch auf den Ausweichstrecken B16 und B17.

Die Aktivistinnen und Aktivisten fordern demnach die Regierung auf, auf den österreichischen Klimarat zu hören. „Wir protestieren hier, weil wir keine andere Wahl mehr haben. Unsere Regierung ignoriert die verheerenden Folgen durch die Klimakatastrophe noch immer“, wird einer der Aktivisten, Lorenz Trattner, in der Aussendung zitiert. Insbesondere pochen sie darauf, die Subventionen für fossile Energien abzuschaffen.

Auf Flughafen eingedrungen

Außerdem sind am Wochenende offenbar Klimaaktivistinnen und -aktivisten unbemerkt auf das Innsbrucker Flughafengelände eingedrungen und haben auf der Umkehrplatte eine Botschaft hinterlassen. In weißen Großbuchstaben war der Schriftzug „ban private jets“ zu lesen, berichtete am Montag die Tirol-Ausgabe der „Kronenzeitung“ unter Berufung auf das Internetportal „Austrian Wings“. Der stellvertretende Flughafendirektor Patrick Dierich bestätigte dies. Unklar sei, wann es dazu gekommen war.

Dierich konnte Montagfrüh lediglich bestätigen, dass es den Schriftzug gibt. Er sei auch nur von der Luft aus gut zu lesen. Wann und wie die Verantwortlichen aufs Flughafengelände gekommen waren, konnte Dierich noch nicht erklären.

Erst am Samstag waren Klimaaktivistinnen und -aktivisten in Tirol aktiv. Die „Letzte Generation“ sorgte beim Herren-Slalom in Gurgl für eine zehnminütige Unterbrechung. Mehrere Menschen stürmten den Zielbereich und gossen am Schnee orange Farbe aus. Sicherheitskräfte führten sie unter Buhrufen der Fans weg, eine Person wurde auch liegend aus dem Ziel gezogen. (red./APA)